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Туризм
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В Греции в кафе откроются "чистые" зоны для вакцинированных туристов
В Греции в кафе откроются "чистые" зоны для вакцинированных туристов - РИА Новости, 15.07.2021
В Греции в кафе откроются "чистые" зоны для вакцинированных туристов
В Греции с 15 июля меняется работа ресторанов, таверн, баров, развлекательных центров — в них появятся "чистые" зоны для вакцинированных и переболевших... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:24
2021-07-15T12:24
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
греция
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АФИНЫ, 15 июл — РИА Новости. В Греции с 15 июля меняется работа ресторанов, таверн, баров, развлекательных центров — в них появятся "чистые" зоны для вакцинированных и переболевших COVID-19.Таким образом власти страны пытаются стимулировать вакцинацию населения."Чистые" и "смешанные" зоны появятся не только в заведениях общепита, но и в кинотеатрах, театрах и центрах, где проводятся шоу, развлекательные и спортивные мероприятия. Однако внутри помещений, где будут находиться иммунизированные клиенты, с 16 июля по 31 августа заполняемость должна быть не более 85 процентов. В зоне для непривитых лимит посетителей — 50 процентов.Владелец бизнеса должен выбрать, будет ли он принимать в своем заведении только привитых и переболевших людей или же всех.Отрицательный тест на коронавирус будет обязательным для посетителей закрытых помещений и развлекательных центров. Чтобы прийти в заведение на открытом воздухе, работающего как "смешанная зона", также необходимо сдать анализ.Входной контроль будет проводиться с помощью приложения, которое подтвердит подлинность свидетельства о вакцинации или перенесенной болезни. Если посетитель попытается войти несмотря на то, что он не был вакцинирован или не прошел тест, владельцы заведения смогут вызвать полицию, чтобы наложить соответствующие санкции на нарушителя. Если заведение этого не сделает, оно будет оштрафовано.Эти меры будут распространяться и на туристов. Как заявили в правительстве, то, что относится к гражданам Греции, применимо и к гостям. Вакцинированные иностранные посетители также должны предъявить свидетельства о вакцинации или болезни, или отрицательные результаты анализов, в зависимости от того, где они находятся.
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, греция
12:24 15.07.2021
 
В Греции в кафе откроются "чистые" зоны для вакцинированных туристов

В Греции в ресторанах и кафе с 15 июля откроются "чистые" зоны для вакцинированных граждан

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПляж на побережье Эгейского моря. Греция, Халкидики, полуостров Кассандра
Пляж на побережье Эгейского моря. Греция, Халкидики, полуостров Кассандра - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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АФИНЫ, 15 июл — РИА Новости. В Греции с 15 июля меняется работа ресторанов, таверн, баров, развлекательных центров — в них появятся "чистые" зоны для вакцинированных и переболевших COVID-19.
Таким образом власти страны пытаются стимулировать вакцинацию населения.
"Чистые" и "смешанные" зоны появятся не только в заведениях общепита, но и в кинотеатрах, театрах и центрах, где проводятся шоу, развлекательные и спортивные мероприятия. Однако внутри помещений, где будут находиться иммунизированные клиенты, с 16 июля по 31 августа заполняемость должна быть не более 85 процентов. В зоне для непривитых лимит посетителей — 50 процентов.
Владелец бизнеса должен выбрать, будет ли он принимать в своем заведении только привитых и переболевших людей или же всех.
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Отрицательный тест на коронавирус будет обязательным для посетителей закрытых помещений и развлекательных центров. Чтобы прийти в заведение на открытом воздухе, работающего как "смешанная зона", также необходимо сдать анализ.
Входной контроль будет проводиться с помощью приложения, которое подтвердит подлинность свидетельства о вакцинации или перенесенной болезни.
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Если посетитель попытается войти несмотря на то, что он не был вакцинирован или не прошел тест, владельцы заведения смогут вызвать полицию, чтобы наложить соответствующие санкции на нарушителя. Если заведение этого не сделает, оно будет оштрафовано.
Эти меры будут распространяться и на туристов. Как заявили в правительстве, то, что относится к гражданам Греции, применимо и к гостям. Вакцинированные иностранные посетители также должны предъявить свидетельства о вакцинации или болезни, или отрицательные результаты анализов, в зависимости от того, где они находятся.
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