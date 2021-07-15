https://ria.ru/20210715/gosduma-1741392948.html

В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО

В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО - РИА Новости, 15.07.2021

В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО

Нежелательная НПО "Национальный демократический институт (НДИ) международных отношений" из США обсуждала на своих вебинарах возможность применения опыта... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:15

2021-07-15T15:15

2021-07-15T15:25

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нежелательная НПО "Национальный демократический институт (НДИ) международных отношений" из США обсуждала на своих вебинарах возможность применения опыта боевиков украинского Майдана на территории РФ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Ранее Пискарев сообщил, что нежелательная организация "Национальный демократический институт (НДИ) международных отношений", финансируемая из бюджета США, проводила очные семинары в Финляндии и вебинары для граждан РФ с целью создания из них "агентов влияния" и "внедрения в представительные органы власти", эти материалы будут заблокированы."С участниками одного из вебинаров обсуждали возможность применения опыта боевиков Майдана на территории России. Это лишь в очередной раз подтверждает деструктивные цели организаторов и участников таких тренингов", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.Пискарев отметил, что, по имеющейся информации, НДИ реализует проект интернет-сайта, на котором проводятся вебинары с представителями оппозиционных структур из России. Вебинары проводятся по теме подготовки незаконных протестных акций и разного рода провокаций, а инструментом выступают социальные сети и информационные кампании.Глава комиссии уточнил, что большое количество подобных материалов сейчас находится в открытом доступе. Все собранные материалы по итогам заседания комиссия ГД направила в Генпрокуратуру РФ и Роскомндазор для принятия соответствующих решений.

https://ria.ru/20210617/gosduma-1737411697.html

https://ria.ru/20210713/vmeshatelstvo-1741073372.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, финляндия, сша, общество