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Число погибших в наводнениях в Германии возросло до 58 человек
Число погибших в наводнениях в Германии возросло до 58 человек - РИА Новости, 16.07.2021
Число погибших в наводнениях в Германии возросло до 58 человек
В МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц заявили о 9 новых жертвах наводнения, общее число погибших в ФРГ увеличилось таким образом до 58. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-15T21:39
2021-07-15T21:39
2021-07-16T06:54
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. В МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц заявили о 9 новых жертвах наводнения, общее число погибших в ФРГ увеличилось таким образом до 58."Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших", - цитирует телеканал SWR главу МВД Рейнланд-Пфальца Роджера Левенца.Таким образом, в результате стихийного бедствия на западе ФРГ погибли по меньшей мере 58 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/germaniya-1741437493.html
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наводнение в германии, рейнланд-пфальц, германия, в мире
21:39 15.07.2021 (обновлено: 06:54 16.07.2021)
Число погибших в наводнениях в Германии возросло до 58 человек
Число погибших при наводнении в Германии достигло 58 человек