https://ria.ru/20210715/germaniya-1741403440.html
Число жертв наводнений в Германии возросло до 45 человек
Число жертв наводнений в Германии возросло до 45 человек - РИА Новости, 15.07.2021
Число жертв наводнений в Германии возросло до 45 человек
В Германии число погибших из-за наводнений выросло до 45 человек, передает телеканал N24 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:06
2021-07-15T16:06
2021-07-15T20:19
наводнение в германии
bild
северный рейн-вестфалия
европа
рейнланд-пфальц
кельн
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. В Германии число погибших из-за наводнений выросло до 45 человек, передает телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.Ранее Bild сообщал о 42 жертвах в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести.В самом пострадавшем от ливней районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) насчитывается 18 жертв, в Ойскирхене — 15. В городе Эшвайлер оказалась нарушена подача питьевой воды. Там эвакуируют больницу, где находятся около 400 пациентов. В коммуне Шульд из-за непогоды обрушились шесть домов.Позднее немецкая полиция сообщила о 20 погибших в земле Северный Рейн — Вестфалия."Двое обнаружены в Кельне, 15 в Ойскирхене и трое в Райнбахе", — заявил сотрудник ведомства. Каких-либо подробностей о личностях погибших он не сообщил.В спасательных работах, помимо экстренных служб, участвуют силы бундесвера.В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.
https://ria.ru/20210715/germaniya-1741401979.html
северный рейн-вестфалия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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наводнение в германии, bild, северный рейн-вестфалия, европа, рейнланд-пфальц, кельн, германия, в мире
16:06 15.07.2021 (обновлено: 20:19 15.07.2021)
Число жертв наводнений в Германии возросло до 45 человек
N24: число жертв наводнений на западе Германии возросло до 45 человек
БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. В Германии число погибших из-за наводнений выросло до 45 человек, передает телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.
Ранее Bild
сообщал о 42 жертвах в федеральных землях Рейнланд-Пфальц
и Северный Рейн — Вестфалия
. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
В самом пострадавшем от ливней районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) насчитывается 18 жертв, в Ойскирхене — 15. В городе Эшвайлер оказалась нарушена подача питьевой воды. Там эвакуируют больницу, где находятся около 400 пациентов. В коммуне Шульд из-за непогоды обрушились шесть домов.
Позднее немецкая полиция сообщила о 20 погибших в земле Северный Рейн — Вестфалия.
"Двое обнаружены в Кельне
, 15 в Ойскирхене и трое в Райнбахе", — заявил сотрудник ведомства. Каких-либо подробностей о личностях погибших он не сообщил.
В спасательных работах, помимо экстренных служб, участвуют силы бундесвера.
В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.
В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы
. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.