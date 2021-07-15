https://ria.ru/20210715/germaniya-1741403440.html

Число жертв наводнений в Германии возросло до 45 человек

Число жертв наводнений в Германии возросло до 45 человек - РИА Новости, 15.07.2021

Число жертв наводнений в Германии возросло до 45 человек

В Германии число погибших из-за наводнений выросло до 45 человек, передает телеканал N24 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:06

2021-07-15T16:06

2021-07-15T20:19

наводнение в германии

bild

северный рейн-вестфалия

европа

рейнланд-пфальц

кельн

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. В Германии число погибших из-за наводнений выросло до 45 человек, передает телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.Ранее Bild сообщал о 42 жертвах в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести.В самом пострадавшем от ливней районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) насчитывается 18 жертв, в Ойскирхене — 15. В городе Эшвайлер оказалась нарушена подача питьевой воды. Там эвакуируют больницу, где находятся около 400 пациентов. В коммуне Шульд из-за непогоды обрушились шесть домов.Позднее немецкая полиция сообщила о 20 погибших в земле Северный Рейн — Вестфалия."Двое обнаружены в Кельне, 15 в Ойскирхене и трое в Райнбахе", — заявил сотрудник ведомства. Каких-либо подробностей о личностях погибших он не сообщил.В спасательных работах, помимо экстренных служб, участвуют силы бундесвера.В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.

https://ria.ru/20210715/germaniya-1741401979.html

северный рейн-вестфалия

европа

рейнланд-пфальц

кельн

германия

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наводнение в германии, bild, северный рейн-вестфалия, европа, рейнланд-пфальц, кельн, германия, в мире