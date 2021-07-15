https://ria.ru/20210715/germaniya-1741390722.html

Число жертв наводнений в Германии выросло до 33 человек

Число жертв наводнений в Германии выросло до 33 человек - РИА Новости, 15.07.2021

Число жертв наводнений в Германии выросло до 33 человек

Число погибших после наводнений в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия возросло до 33 человек, сообщил местный таблоид Bild. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:01

2021-07-15T15:01

2021-07-15T15:53

рейнланд-пфальц

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Число погибших после наводнений в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия возросло до 33 человек, сообщил местный таблоид Bild.В самом пострадавшем от ливней районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) жертвами стали 18 человек. В коммуне Шульд из-за непогоды обрушились шесть домов.По словам министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджера Левентца, пропавшими без вести числятся от 50 до 70 человек.Помимо экстренных служб, в спасательных работах задействовали силы бундесвера.

https://ria.ru/20210715/navodnenie-1741348429.html

рейнланд-пфальц

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рейнланд-пфальц, германия, в мире