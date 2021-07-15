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Число жертв наводнений в Германии выросло до 33 человек
Число жертв наводнений в Германии выросло до 33 человек - РИА Новости, 15.07.2021
Число жертв наводнений в Германии выросло до 33 человек
Число погибших после наводнений в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия возросло до 33 человек, сообщил местный таблоид Bild. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:01
2021-07-15T15:53
рейнланд-пфальц
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Число погибших после наводнений в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия возросло до 33 человек, сообщил местный таблоид Bild.В самом пострадавшем от ливней районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) жертвами стали 18 человек. В коммуне Шульд из-за непогоды обрушились шесть домов.По словам министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджера Левентца, пропавшими без вести числятся от 50 до 70 человек.Помимо экстренных служб, в спасательных работах задействовали силы бундесвера.
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рейнланд-пфальц, германия, в мире
15:01 15.07.2021 (обновлено: 15:53 15.07.2021)
 
Число жертв наводнений в Германии выросло до 33 человек

Число жертв наводнений в Германии выросло до 33, пропавшими без вести числятся от 50 до 70 человек

© REUTERS / Wolfgang RattayПоследствия сильных дождей в Шульде, Германия
Последствия сильных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Число погибших после наводнений в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия возросло до 33 человек, сообщил местный таблоид Bild.
В самом пострадавшем от ливней районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) жертвами стали 18 человек. В коммуне Шульд из-за непогоды обрушились шесть домов.
По словам министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджера Левентца, пропавшими без вести числятся от 50 до 70 человек.
Помимо экстренных служб, в спасательных работах задействовали силы бундесвера.
Последствия сильных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
11:34
В Германии из-за наводнений погибли 19 человек
 
Рейнланд-ПфальцГерманияВ мире
 
 
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