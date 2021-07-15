https://ria.ru/20210715/germaniya-1741320311.html

Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии

Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии - РИА Новости, 15.07.2021

Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии

Берлину нужен "Северный поток — 2", заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T07:47

2021-07-15T07:47

2021-07-15T11:19

армин лашет

россия

северный поток — 2

джо байден

германия

сша

украина

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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Берлину нужен "Северный поток — 2", заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung."Нынешний президент (США. — Прим. ред.) признал, что это решение Германии и что санкции (введение новых. — Прим. ред.) отменяются. Это, возможно, завтра во время визита федерального канцлера (Ангелы Меркель в США. — Прим. ред.) приведет к хорошему результату", — добавил политик.Он также подчеркнул, что считает проект экономическим и важным для Германии, так как стране предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики. При этом Лашет напомнил, что Берлин согласился строить терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), через которые может импортироваться американское сырье."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. С декабря 2019 года Штаты регулярно вводят санкции против трубы и компаний, участвующих в ее прокладке.Тем не менее строительство вышло на финальную стадию и может завершиться к концу лета.

https://ria.ru/20210714/obman-1741292244.html

россия

германия

сша

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армин лашет, россия, северный поток — 2, джо байден, германия, сша, украина