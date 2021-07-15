https://ria.ru/20210715/genprokuratura-1741420716.html
Генпрокуратура признала нежелательной работу "Проект Медиа"*
Генпрокуратура признала нежелательной работу "Проект Медиа"* - РИА Новости, 16.07.2021
Генпрокуратура признала нежелательной работу "Проект Медиа"*
Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*, сообщает пресс-служба ведомства в четверг. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-15T17:17
2021-07-15T17:17
2021-07-16T00:04
россия
роман баданин
генеральная прокуратура рф
журналистика
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.Издание "Проект"* основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей."По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc.* ("Проект Медиа"*) (США)", — говорится в релизе.По оценке ведомства, деятельность этой структуры угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".Информация передана в Минюст, который далее должен будет внести НПО в соответствующий перечень.*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
https://ria.ru/20210629/obyski-1739005665.html
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россия, роман баданин, генеральная прокуратура рф, журналистика, происшествия
17:17 15.07.2021 (обновлено: 00:04 16.07.2021)
Генпрокуратура признала нежелательной работу "Проект Медиа"*
Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской НПО "Проект Медиа"*