https://ria.ru/20210715/eu-1741380461.html

В Польше настаивают на верховенстве конституции страны над правом ЕС

В Польше настаивают на верховенстве конституции страны над правом ЕС - РИА Новости, 15.07.2021

В Польше настаивают на верховенстве конституции страны над правом ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на верховенстве конституции страны над законодательством Европейского союза. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:13

2021-07-15T14:13

2021-07-15T14:13

матеуш моравецкий

евросоюз

польша

германия

в мире

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ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на верховенстве конституции страны над законодательством Европейского союза.В ближайшее время Конституционный суд Польши должен огласить решение, которое касается превосходства польской конституции над правом ЕС либо наоборот. Ранее КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты Верховного суда страны. В конце января текущего года суд Евросоюза дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. В частности, Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши."Мы столкнулись с типичным доктринальным спором между судами разных политических систем. В нашем случае это Верховный суд, в Европейском союзе – это трибунал в Люксембурге", - сказал Моравецкий на брифинге.При этом он привел в пример решения конституционных судов ряда стран ЕС."Франция в апреле текущего года в споре о возможности использования данных сформулировала однозначную позицию, что в случае разнящихся правил, французская конституция имеет высшую силу над правом ЕС. Месяцем позже в Германии было принято решение конституционного суда, который также подтвердил верховенство конституции Германии. В июне текущего года румынский верховный суд принял такое же решение. Так что мы имеем дело с большим количеством очень похожих решений", - сказал Моравецкий."Это доктринальный спор. По моему мнению, высшим правовым актом является конституция Польской Республики. А суд Европейского союза разрешает споры в той материи, которая является компетенцией Евросоюза", - заключил он.

https://ria.ru/20210715/polsha-1741376270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/polsha-1741261502.html

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матеуш моравецкий, евросоюз, польша, германия, в мире