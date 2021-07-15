В Польше настаивают на верховенстве конституции страны над правом ЕС
Премьер Польши Матеуш Моравецкий настаивает на верховенстве конституции страны над правом ЕС
ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на верховенстве конституции страны над законодательством Европейского союза.
В ближайшее время Конституционный суд Польши должен огласить решение, которое касается превосходства польской конституции над правом ЕС либо наоборот. Ранее КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты Верховного суда страны. В конце января текущего года суд Евросоюза дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. В частности, Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.
"Мы столкнулись с типичным доктринальным спором между судами разных политических систем. В нашем случае это Верховный суд, в Европейском союзе – это трибунал в Люксембурге", - сказал Моравецкий на брифинге.
При этом он привел в пример решения конституционных судов ряда стран ЕС.
"Франция в апреле текущего года в споре о возможности использования данных сформулировала однозначную позицию, что в случае разнящихся правил, французская конституция имеет высшую силу над правом ЕС. Месяцем позже в Германии было принято решение конституционного суда, который также подтвердил верховенство конституции Германии. В июне текущего года румынский верховный суд принял такое же решение. Так что мы имеем дело с большим количеством очень похожих решений", - сказал Моравецкий.
"Это доктринальный спор. По моему мнению, высшим правовым актом является конституция Польской Республики. А суд Европейского союза разрешает споры в той материи, которая является компетенцией Евросоюза", - заключил он.