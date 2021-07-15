https://ria.ru/20210715/eda-1741316736.html

Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание

Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание - РИА Новости, 15.07.2021

Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание

Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T05:05

2021-07-15T05:05

2021-07-15T05:09

россия

продукты

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Абсолютное большинство россиян (96,3%) обратили внимание на рост продуктовых цен в последние месяцы. По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени россияне ощутили увеличение стоимости рыбы, сахара, зерновых и макаронных изделий."Виновниками" ускорения инфляции в России россияне чаще всего называют ослабление курса рубля (так ответили 36,1%), накрутку цен в торговых сетях (31%), ориентацию производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%) и высокие инфляционные ожидания населения (6,6%).Три четверти россиян (77,1%) ожидают дальнейшего роста цен на продукты в ближайшем месяце. При этом 21,5% полагают, что стоимость продовольствия не изменится, и лишь 1,4% респондентов верят в скорое снижение ценников в магазинах.Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен. В качестве других мер по снижению инфляции граждане упомянули ограничение монополий (19,2%), снижение налогов (6,1%) и корректировку ключевой ставки (3,8%).Эксперты провели исследование в июне среди 5 тысяч россиян в возрасте от 20 до 55 лет по всей стране.

https://ria.ru/20210621/traty-1737837285.html

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россия, продукты, общество