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Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание - РИА Новости, 15.07.2021
Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T05:05
2021-07-15T05:09
россия
продукты
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Абсолютное большинство россиян (96,3%) обратили внимание на рост продуктовых цен в последние месяцы. По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени россияне ощутили увеличение стоимости рыбы, сахара, зерновых и макаронных изделий."Виновниками" ускорения инфляции в России россияне чаще всего называют ослабление курса рубля (так ответили 36,1%), накрутку цен в торговых сетях (31%), ориентацию производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%) и высокие инфляционные ожидания населения (6,6%).Три четверти россиян (77,1%) ожидают дальнейшего роста цен на продукты в ближайшем месяце. При этом 21,5% полагают, что стоимость продовольствия не изменится, и лишь 1,4% респондентов верят в скорое снижение ценников в магазинах.Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен. В качестве других мер по снижению инфляции граждане упомянули ограничение монополий (19,2%), снижение налогов (6,1%) и корректировку ключевой ставки (3,8%).Эксперты провели исследование в июне среди 5 тысяч россиян в возрасте от 20 до 55 лет по всей стране.
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россия, продукты, общество
05:05 15.07.2021 (обновлено: 05:09 15.07.2021)
 
Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетитель у прилавка гипермаркета
Посетитель у прилавка гипермаркета - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% – примерно треть. Ещё 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета", - сказано в исследовании.
Абсолютное большинство россиян (96,3%) обратили внимание на рост продуктовых цен в последние месяцы. По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени россияне ощутили увеличение стоимости рыбы, сахара, зерновых и макаронных изделий.
"Виновниками" ускорения инфляции в России россияне чаще всего называют ослабление курса рубля (так ответили 36,1%), накрутку цен в торговых сетях (31%), ориентацию производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%) и высокие инфляционные ожидания населения (6,6%).
Три четверти россиян (77,1%) ожидают дальнейшего роста цен на продукты в ближайшем месяце. При этом 21,5% полагают, что стоимость продовольствия не изменится, и лишь 1,4% респондентов верят в скорое снижение ценников в магазинах.
Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен. В качестве других мер по снижению инфляции граждане упомянули ограничение монополий (19,2%), снижение налогов (6,1%) и корректировку ключевой ставки (3,8%).
Эксперты провели исследование в июне среди 5 тысяч россиян в возрасте от 20 до 55 лет по всей стране.
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