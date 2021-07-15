https://ria.ru/20210715/dtp-1741455114.html
В Москве на Садовом кольце перевернулся грузовик
В Москве на Садовом кольце перевернулся грузовик - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве на Садовом кольце перевернулся грузовик
Грузовик перевернулся на улице Малая Сухаревская в центре Москвы, движение на внутренней стороне Садового кольца осуществляется только по одной полосе, сообщает РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T21:29
2021-07-15T21:29
2021-07-15T23:56
происшествия
департамент транспорта г. москвы
садовое кольцо (москва)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/06/1557370696_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_3efd903ec578ec7f09b429f9cba0006f.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Грузовик перевернулся на улице Малая Сухаревская в центре Москвы, движение на внутренней стороне Садового кольца осуществляется только по одной полосе, сообщает столичный дептранс.На Малой Сухаревской улице, в районе дома 12, водитель грузовика не справился с управлением и машина опрокинулась набок, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Движение по внутренней стороне Садового кольца осуществляется только по одной полосе, добавляет дептранс и просит выбирать пути объезда.
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155737/06/1557370696_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_be7a938b4d7b457f064cc79e4621e46b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, департамент транспорта г. москвы, садовое кольцо (москва), москва
21:29 15.07.2021 (обновлено: 23:56 15.07.2021)
В Москве на Садовом кольце перевернулся грузовик
Дептранс Москвы: на Садовом кольце перевернулся грузовик, движение в районе ДТП затруднено