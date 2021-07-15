https://ria.ru/20210715/dtp-1741455114.html

В Москве на Садовом кольце перевернулся грузовик

В Москве на Садовом кольце перевернулся грузовик - РИА Новости, 15.07.2021

В Москве на Садовом кольце перевернулся грузовик

Грузовик перевернулся на улице Малая Сухаревская в центре Москвы, движение на внутренней стороне Садового кольца осуществляется только по одной полосе, сообщает РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T21:29

2021-07-15T21:29

2021-07-15T23:56

происшествия

департамент транспорта г. москвы

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Грузовик перевернулся на улице Малая Сухаревская в центре Москвы, движение на внутренней стороне Садового кольца осуществляется только по одной полосе, сообщает столичный дептранс.На Малой Сухаревской улице, в районе дома 12, водитель грузовика не справился с управлением и машина опрокинулась набок, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Движение по внутренней стороне Садового кольца осуществляется только по одной полосе, добавляет дептранс и просит выбирать пути объезда.

садовое кольцо (москва)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, департамент транспорта г. москвы, садовое кольцо (москва), москва