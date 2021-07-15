Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/dtp-1741378291.html
В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП
В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 15.07.2021
В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП
Девять человек госпитализированы после ДТП в окрестностях Саратова, из них один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:03
2021-07-15T14:28
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять человек госпитализированы после ДТП в окрестностях Саратова, из них один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.Ранее управление СК РФ по региону информировало, что в четверг около 11.30 (10.30 мск) на федеральной автотрассе Саратов - Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. По данным главка МЧС, при столкновении двух грузовых и трех легковых автомобилей пострадали 12 человек, в том числе шесть детей."С места ДТП в клиники Саратова доставлены шесть детей и трое взрослых, еще три человека от госпитализации отказались. В настоящее время состояние 10-летней девочки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации… Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему проводится противошоковая терапия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что состояние остальных пятерых детей в возрасте от трех до 17 лет врачи оценивают как средней степени тяжести, 35-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести, а 45-летняя женщина - в состоянии ближе к удовлетворительному."Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Министром здравоохранения области Олегом Костиным процесс оказания медицинской помощи пострадавшим взят на особый контроль, даны необходимые поручения и комментарии главным врачам, куда поступили пациенты. Ситуация находится на контроле", - добавил Колоколов.
https://ria.ru/20210715/dtp-1741317671.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, происшествия
14:03 15.07.2021 (обновлено: 14:28 15.07.2021)
 
В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП

Минздрав Саратовской области сообщил, что девять человек госпитализировали после ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять человек госпитализированы после ДТП в окрестностях Саратова, из них один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.
Ранее управление СК РФ по региону информировало, что в четверг около 11.30 (10.30 мск) на федеральной автотрассе Саратов - Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. По данным главка МЧС, при столкновении двух грузовых и трех легковых автомобилей пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.
"С места ДТП в клиники Саратова доставлены шесть детей и трое взрослых, еще три человека от госпитализации отказались. В настоящее время состояние 10-летней девочки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации… Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему проводится противошоковая терапия", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что состояние остальных пятерых детей в возрасте от трех до 17 лет врачи оценивают как средней степени тяжести, 35-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести, а 45-летняя женщина - в состоянии ближе к удовлетворительному.
"Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Министром здравоохранения области Олегом Костиным процесс оказания медицинской помощи пострадавшим взят на особый контроль, даны необходимые поручения и комментарии главным врачам, куда поступили пациенты. Ситуация находится на контроле", - добавил Колоколов.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
05:57
ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
 
Саратовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Лента новостейМолния