https://ria.ru/20210715/dtp-1741378291.html

В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП

В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 15.07.2021

В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП

Девять человек госпитализированы после ДТП в окрестностях Саратова, из них один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:03

2021-07-15T14:03

2021-07-15T14:28

саратовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять человек госпитализированы после ДТП в окрестностях Саратова, из них один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.Ранее управление СК РФ по региону информировало, что в четверг около 11.30 (10.30 мск) на федеральной автотрассе Саратов - Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. По данным главка МЧС, при столкновении двух грузовых и трех легковых автомобилей пострадали 12 человек, в том числе шесть детей."С места ДТП в клиники Саратова доставлены шесть детей и трое взрослых, еще три человека от госпитализации отказались. В настоящее время состояние 10-летней девочки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации… Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему проводится противошоковая терапия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что состояние остальных пятерых детей в возрасте от трех до 17 лет врачи оценивают как средней степени тяжести, 35-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести, а 45-летняя женщина - в состоянии ближе к удовлетворительному."Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Министром здравоохранения области Олегом Костиным процесс оказания медицинской помощи пострадавшим взят на особый контроль, даны необходимые поручения и комментарии главным врачам, куда поступили пациенты. Ситуация находится на контроле", - добавил Колоколов.

https://ria.ru/20210715/dtp-1741317671.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, происшествия