https://ria.ru/20210715/dtp-1741378291.html
В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП
В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 15.07.2021
В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП
Девять человек госпитализированы после ДТП в окрестностях Саратова, из них один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:03
2021-07-15T14:03
2021-07-15T14:28
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять человек госпитализированы после ДТП в окрестностях Саратова, из них один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.Ранее управление СК РФ по региону информировало, что в четверг около 11.30 (10.30 мск) на федеральной автотрассе Саратов - Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. По данным главка МЧС, при столкновении двух грузовых и трех легковых автомобилей пострадали 12 человек, в том числе шесть детей."С места ДТП в клиники Саратова доставлены шесть детей и трое взрослых, еще три человека от госпитализации отказались. В настоящее время состояние 10-летней девочки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации… Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему проводится противошоковая терапия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что состояние остальных пятерых детей в возрасте от трех до 17 лет врачи оценивают как средней степени тяжести, 35-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести, а 45-летняя женщина - в состоянии ближе к удовлетворительному."Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Министром здравоохранения области Олегом Костиным процесс оказания медицинской помощи пострадавшим взят на особый контроль, даны необходимые поручения и комментарии главным врачам, куда поступили пациенты. Ситуация находится на контроле", - добавил Колоколов.
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саратовская область, происшествия
14:03 15.07.2021 (обновлено: 14:28 15.07.2021)
В Саратовской области девять человек госпитализировали после ДТП
Минздрав Саратовской области сообщил, что девять человек госпитализировали после ДТП
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Девять человек госпитализированы после ДТП в окрестностях Саратова
, из них один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.
Ранее управление СК РФ
по региону информировало, что в четверг около 11.30 (10.30 мск) на федеральной автотрассе Саратов - Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе
столкнулись пять автомобилей. По данным главка МЧС
, при столкновении двух грузовых и трех легковых автомобилей пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.
"С места ДТП в клиники Саратова доставлены шесть детей и трое взрослых, еще три человека от госпитализации отказались. В настоящее время состояние 10-летней девочки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации… Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему проводится противошоковая терапия", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что состояние остальных пятерых детей в возрасте от трех до 17 лет врачи оценивают как средней степени тяжести, 35-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести, а 45-летняя женщина - в состоянии ближе к удовлетворительному.
"Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Министром здравоохранения области Олегом Костиным процесс оказания медицинской помощи пострадавшим взят на особый контроль, даны необходимые поручения и комментарии главным врачам, куда поступили пациенты. Ситуация находится на контроле", - добавил Колоколов.