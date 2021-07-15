https://ria.ru/20210715/dtp-1741318449.html

Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 15.07.2021

Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, на данный момент три. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T06:51

2021-07-15T06:51

2021-07-15T14:51

авто

комсомольск-на-амуре

происшествия

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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, на данный момент три.По данным ведомства, в ночь на четверг на Орловском шоссе в Комсомольске-на-Амуре 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. В машине находились семь человек."Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Еще пятеро пассажиров госпитализированы, один из них скончался в медицинском учреждении", - сказали в прокуратуре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/dtp-1741275044.html

комсомольск-на-амуре

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, комсомольск-на-амуре, происшествия