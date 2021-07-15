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Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 15.07.2021
Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, на данный момент три. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T06:51
2021-07-15T14:51
авто
комсомольск-на-амуре
происшествия
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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, на данный момент три.По данным ведомства, в ночь на четверг на Орловском шоссе в Комсомольске-на-Амуре 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. В машине находились семь человек."Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Еще пятеро пассажиров госпитализированы, один из них скончался в медицинском учреждении", - сказали в прокуратуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/dtp-1741275044.html
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авто, комсомольск-на-амуре, происшествия
06:51 15.07.2021 (обновлено: 14:51 15.07.2021)
 
Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре на данный момент три

© Фото : Прокуратура Хабаровского краяДТП на Орловском шоссе в городе Комсомольске-на-Амуре
ДТП на Орловском шоссе в городе Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : Прокуратура Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, на данный момент три.
По данным ведомства, в ночь на четверг на Орловском шоссе в Комсомольске-на-Амуре 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. В машине находились семь человек.
Видеоблогер Эдвард Бил, устроивший крупное ДТП в центре Москвы, у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 17:57В России
Суд вынес приговор блогеру Билу по делу о ДТП
"Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Еще пятеро пассажиров госпитализированы, один из них скончался в медицинском учреждении", - сказали в прокуратуре.
 
АвтоКомсомольск-на-АмуреПроисшествия
 
 
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