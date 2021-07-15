https://ria.ru/20210715/dtp-1741318449.html
Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 15.07.2021
Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, на данный момент три. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T06:51
2021-07-15T06:51
2021-07-15T14:51
авто
комсомольск-на-амуре
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741388075_0:212:1197:885_1920x0_80_0_0_61528d30f3ff5a95576788066c59987e.jpg
ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, на данный момент три.По данным ведомства, в ночь на четверг на Орловском шоссе в Комсомольске-на-Амуре 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. В машине находились семь человек."Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Еще пятеро пассажиров госпитализированы, один из них скончался в медицинском учреждении", - сказали в прокуратуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/dtp-1741275044.html
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741388075_0:324:1197:1222_1920x0_80_0_0_712ed6475b685d86c26460e276f2b844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, комсомольск-на-амуре, происшествия
06:51 15.07.2021 (обновлено: 14:51 15.07.2021)
Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
Прокуратура уточнила, что жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре на данный момент три