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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210715/draka-1741353918.html
Муфтий обратился к участникам массовой драки у метро "Кузьминки"
Муфтий обратился к участникам массовой драки у метро "Кузьминки" - РИА Новости, 15.07.2021
Муфтий обратился к участникам массовой драки у метро "Кузьминки"
Конфликты, которые имеются у народов Средней Азии, недопустимо переносить на территорию России, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Духовного... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:03
2021-07-15T12:03
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
здоровье - общество
москва
туркмения
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конфликты, которые имеются у народов Средней Азии, недопустимо переносить на территорию России, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее МВД России сообщило о задержании 102 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. По данным министерства, они будут выдворены из страны. По данным Кузьминского суда, в конфликте участвовали около 200 выходцев из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, ему предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках"."Мы знаем, что между отдельными людьми в странах Средней Азии есть проблемы, недавно мы наблюдали, как происходят конфликты. Но мы против того, чтобы жители этих стран переносили эти конфликты на территорию нашей страны, это недопустимо и это должно пресекаться законом. Граждане они нашей страны или они приехали к нам – нужно уважать законодательство Российской Федерации, и предпринимать по этому поводу меры", - заявил муфтий.Он отметил, что мусульманское духовенство разъясняет руководителям этнических объединений меру ответственности за подобные события. "Тем более, что мы живем в многонациональной, многорелигиозной стране… Какие бы ни были эмоции, нужно только в рамках закона эти вопросы решать", - заключил Крганов.
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россия, альбир крганов, здоровье - общество, москва, туркмения
12:03 15.07.2021
 

Муфтий обратился к участникам массовой драки у метро "Кузьминки"

© пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© пресс-служба ДСМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конфликты, которые имеются у народов Средней Азии, недопустимо переносить на территорию России, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее МВД России сообщило о задержании 102 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. По данным министерства, они будут выдворены из страны. По данным Кузьминского суда, в конфликте участвовали около 200 выходцев из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, ему предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".
"Мы знаем, что между отдельными людьми в странах Средней Азии есть проблемы, недавно мы наблюдали, как происходят конфликты. Но мы против того, чтобы жители этих стран переносили эти конфликты на территорию нашей страны, это недопустимо и это должно пресекаться законом. Граждане они нашей страны или они приехали к нам – нужно уважать законодательство Российской Федерации, и предпринимать по этому поводу меры", - заявил муфтий.
Он отметил, что мусульманское духовенство разъясняет руководителям этнических объединений меру ответственности за подобные события. "Тем более, что мы живем в многонациональной, многорелигиозной стране… Какие бы ни были эмоции, нужно только в рамках закона эти вопросы решать", - заключил Крганов.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 20:08В России
Суд арестовал 48 участников массовой драки у метро "Кузьминки"
 
Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановЗдоровье - ОбществоМоскваТуркмения
 
 
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