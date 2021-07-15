Муфтий обратился к участникам массовой драки у метро "Кузьминки"
© пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© пресс-служба ДСМР
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конфликты, которые имеются у народов Средней Азии, недопустимо переносить на территорию России, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее МВД России сообщило о задержании 102 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. По данным министерства, они будут выдворены из страны. По данным Кузьминского суда, в конфликте участвовали около 200 выходцев из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, ему предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".
"Мы знаем, что между отдельными людьми в странах Средней Азии есть проблемы, недавно мы наблюдали, как происходят конфликты. Но мы против того, чтобы жители этих стран переносили эти конфликты на территорию нашей страны, это недопустимо и это должно пресекаться законом. Граждане они нашей страны или они приехали к нам – нужно уважать законодательство Российской Федерации, и предпринимать по этому поводу меры", - заявил муфтий.
Он отметил, что мусульманское духовенство разъясняет руководителям этнических объединений меру ответственности за подобные события. "Тем более, что мы живем в многонациональной, многорелигиозной стране… Какие бы ни были эмоции, нужно только в рамках закона эти вопросы решать", - заключил Крганов.