https://ria.ru/20210715/dps-1741432261.html

Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР

Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР - РИА Новости, 15.07.2021

Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР

Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из партии "Единая Россия", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:12

2021-07-15T18:12

2021-07-15T19:55

россия

александр моор

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

тюменская область

общество

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 15 июл — РИА Новости. Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из партии "Единая Россия", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор. Инцидент произошел 13 июля, когда Вакарин ехал на Mercedes."Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело", — написал Моор.Глава региона отметил, что Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом, так как его выбрали горожане. Теперь он сам должен решить, как поступить с оказанным ему доверием, считает Моор."Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку", — заявил губернатор.По его словам, разбирательство в отношении Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.Депутата обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Как ранее отметили в региональном СК, меру пресечения определят в ближайшее время.

https://ria.ru/20210715/sk-1741394854.html

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр моор, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, тюменская область, общество, происшествия