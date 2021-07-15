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Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР
Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР - РИА Новости, 15.07.2021
Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из партии "Единая Россия", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:12
2021-07-15T18:12
2021-07-15T19:55
россия
александр моор
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 15 июл — РИА Новости. Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из партии "Единая Россия", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор. Инцидент произошел 13 июля, когда Вакарин ехал на Mercedes."Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело", — написал Моор.Глава региона отметил, что Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом, так как его выбрали горожане. Теперь он сам должен решить, как поступить с оказанным ему доверием, считает Моор."Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку", — заявил губернатор.По его словам, разбирательство в отношении Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.Депутата обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Как ранее отметили в региональном СК, меру пресечения определят в ближайшее время.
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россия, александр моор, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, тюменская область, общество, происшествия
18:12 15.07.2021 (обновлено: 19:55 15.07.2021)
Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из "Единой России"
ТЮМЕНЬ, 15 июл — РИА Новости.
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из партии "Единая Россия
", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор
.
Инцидент произошел 13 июля, когда Вакарин ехал на Mercedes.
"Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело", — написал Моор.
Глава региона отметил, что Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом, так как его выбрали горожане. Теперь он сам должен решить, как поступить с оказанным ему доверием, считает Моор.
"Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку", — заявил губернатор.
По его словам, разбирательство в отношении Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.
Депутата обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК России
("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Как ранее отметили в региональном СК
, меру пресечения определят в ближайшее время.