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Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР
Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР - РИА Новости, 15.07.2021
Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из партии "Единая Россия", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:12
2021-07-15T19:55
россия
александр моор
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
тюменская область
общество
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 15 июл — РИА Новости. Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из партии "Единая Россия", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор. Инцидент произошел 13 июля, когда Вакарин ехал на Mercedes."Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело", — написал Моор.Глава региона отметил, что Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом, так как его выбрали горожане. Теперь он сам должен решить, как поступить с оказанным ему доверием, считает Моор."Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку", — заявил губернатор.По его словам, разбирательство в отношении Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.Депутата обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Как ранее отметили в региональном СК, меру пресечения определят в ближайшее время.
https://ria.ru/20210715/sk-1741394854.html
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россия, александр моор, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, тюменская область, общество, происшествия
18:12 15.07.2021 (обновлено: 19:55 15.07.2021)
 
Сбившего сотрудника ГИБДД депутата Тобольской думы исключили из ЕР

Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из "Единой России"

© Фото : Тобольская городская думаСергей Вакарин
Сергей Вакарин - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : Тобольская городская дума
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 15 июл — РИА Новости. Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из партии "Единая Россия", сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.
Инцидент произошел 13 июля, когда Вакарин ехал на Mercedes.
"Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело", — написал Моор.
Глава региона отметил, что Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом, так как его выбрали горожане. Теперь он сам должен решить, как поступить с оказанным ему доверием, считает Моор.
"Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку", — заявил губернатор.
По его словам, разбирательство в отношении Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.
Депутата обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Как ранее отметили в региональном СК, меру пресечения определят в ближайшее время.
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РоссияАлександр МоорСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияТюменская областьОбществоПроисшествия
 
 
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