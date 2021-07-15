https://ria.ru/20210715/dozhdi-1741434925.html

В ОАЭ испытали технологию искусственного вызова дождей

В ОАЭ испытали технологию искусственного вызова дождей - РИА Новости, 15.07.2021

В ОАЭ испытали технологию искусственного вызова дождей

Сильные дожди идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), несмотря на 50-градусную жару в дневное время, из-за испытаний новых... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:25

2021-07-15T18:25

2021-07-15T19:14

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ДОХА, 15 июл — РИА Новости. Сильные дожди идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), несмотря на 50-градусную жару в дневное время, из-за испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон, сообщил эмиратский портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа (Storm Center)."Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат", — отметил портал. Национальное метеорологическое бюро, в свою очередь, также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары. Синоптики сообщили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.В свою очередь, бюро прогнозов погоды Катара предупредило, что с будущей субботы до середины следующей недели в стране, где более 50 градусов жары в дневное время суток, также возможны дожди, несмотря на то что летом в Катаре дожди никогда не выпадают, а за прошедшие осень, зиму и весну слабый дождь шел только пару раз.В жарких и засушливых ОАЭ власти активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей: в частности, весной этого года началось тестирование новых способов увеличения объема осадков. С этой целью в Эмиратах стали использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений. Эти испытания проводит академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского университета Рединга.

https://ria.ru/20210704/pozhar-1739795374.html

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рединг, катар, оаэ, в мире