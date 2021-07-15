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В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы - РИА Новости, 15.07.2021
В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
Территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня, сообщили РИА Новости представители экстренных служб. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:28
2021-07-15T15:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня, сообщили РИА Новости представители экстренных служб.На опубликованных в Сети кадрах видно, как самолеты стоят в огромных лужах, дождь продолжается. Собеседники агентства при этом отметили, что взлет и посадка проходят в штатном режиме.Во второй половине дня на некоторые районы Москвы и области обрушился ливень с грозой. Власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды, а жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Непогода продержится до полуночи.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия
15:28 15.07.2021 (обновлено: 15:40 15.07.2021)
 
В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы

В аэропорту Шереметьево из-за сильного дождя затопило взлетно-посадочные полосы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня, сообщили РИА Новости представители экстренных служб.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как самолеты стоят в огромных лужах, дождь продолжается. Собеседники агентства при этом отметили, что взлет и посадка проходят в штатном режиме.
Во второй половине дня на некоторые районы Москвы и области обрушился ливень с грозой. Власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды, а жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.
По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Непогода продержится до полуночи.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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