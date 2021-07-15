https://ria.ru/20210715/dozhd-1741396114.html

В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы

В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы - РИА Новости, 15.07.2021

В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы

Территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня, сообщили РИА Новости представители экстренных служб. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:28

2021-07-15T15:28

2021-07-15T15:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня, сообщили РИА Новости представители экстренных служб.На опубликованных в Сети кадрах видно, как самолеты стоят в огромных лужах, дождь продолжается. Собеседники агентства при этом отметили, что взлет и посадка проходят в штатном режиме.Во второй половине дня на некоторые районы Москвы и области обрушился ливень с грозой. Власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды, а жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Непогода продержится до полуночи.

https://ria.ru/20210715/smerch-1741384028.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия