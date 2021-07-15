Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/dozhd-1741393094.html
Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве - РИА Новости, 15.07.2021
Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Дожди, впервые выпадающие после долгого перерыва, могут из-за грязи и аэрозолей в атмосфере оказаться кислотными, гулять под ними не рекомендуется, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:14
2021-07-15T15:14
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917321_0:163:3042:1874_1920x0_80_0_0_6ca11fb4887b98c52dbeb9901745230f.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дожди, впервые выпадающие после долгого перерыва, могут из-за грязи и аэрозолей в атмосфере оказаться кислотными, гулять под ними не рекомендуется, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов в связи с пришедшим в Москву ливнем.Ливень с грозой обрушился на некоторые районы Москвы днем в четверг, слышны раскаты грома, видны молнии. До этого в Москве долгое время стояла жара. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что температура в столице будет спадать медленно и постепенно, кроме того, могут возникнуть необычные для средних широт "сухие грозы", когда грозовые явления и молнии будут сопровождаться незначительными осадками."Именно в случае сегодняшних именно таких слабых осадков после долгого перерыва крайне не рекомендуется выбегать под ними на праздник Нептуна. Рекомендуется без зонтиков и головных уборов под такими дождями не гулять по возможности", - сказал Константинов.Он напомнил, что из-за жары в июне 2010 года скромные осадки не могли вымыть грязь и аэрозоли из атмосферы и вбирали их в себя, за счет чего их водородный показатель pH поднимался до 4-4,5, что соответствует кислой среде.Константинов уточнил, что критического вреда организму такие дожди не нанесут, но могут возникнуть, например, аллергические реакции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/zhara-1741363515.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917321_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_3d8205cc7184d92b72359e3c08dffc5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
15:14 15.07.2021
 
Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве

Доцент МГУ Константинов: дожди, выпадающие после долгого перерыва, могут оказаться кислотными

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дожди, впервые выпадающие после долгого перерыва, могут из-за грязи и аэрозолей в атмосфере оказаться кислотными, гулять под ними не рекомендуется, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов в связи с пришедшим в Москву ливнем.
Ливень с грозой обрушился на некоторые районы Москвы днем в четверг, слышны раскаты грома, видны молнии. До этого в Москве долгое время стояла жара. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что температура в столице будет спадать медленно и постепенно, кроме того, могут возникнуть необычные для средних широт "сухие грозы", когда грозовые явления и молнии будут сопровождаться незначительными осадками.
"Именно в случае сегодняшних именно таких слабых осадков после долгого перерыва крайне не рекомендуется выбегать под ними на праздник Нептуна. Рекомендуется без зонтиков и головных уборов под такими дождями не гулять по возможности", - сказал Константинов.
Он напомнил, что из-за жары в июне 2010 года скромные осадки не могли вымыть грязь и аэрозоли из атмосферы и вбирали их в себя, за счет чего их водородный показатель pH поднимался до 4-4,5, что соответствует кислой среде.
Константинов уточнил, что критического вреда организму такие дожди не нанесут, но могут возникнуть, например, аллергические реакции.
Горожане бегают под струями фонтана-шутихи в парке 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
12:49Сказано в эфире
Синоптик рассказал, когда закончится аномальная жара в России
 
Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Лента новостейМолния