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Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве - РИА Новости, 15.07.2021
Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Дожди, впервые выпадающие после долгого перерыва, могут из-за грязи и аэрозолей в атмосфере оказаться кислотными, гулять под ними не рекомендуется, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:14
2021-07-15T15:14
2021-07-15T15:14
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дожди, впервые выпадающие после долгого перерыва, могут из-за грязи и аэрозолей в атмосфере оказаться кислотными, гулять под ними не рекомендуется, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов в связи с пришедшим в Москву ливнем.Ливень с грозой обрушился на некоторые районы Москвы днем в четверг, слышны раскаты грома, видны молнии. До этого в Москве долгое время стояла жара. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что температура в столице будет спадать медленно и постепенно, кроме того, могут возникнуть необычные для средних широт "сухие грозы", когда грозовые явления и молнии будут сопровождаться незначительными осадками."Именно в случае сегодняшних именно таких слабых осадков после долгого перерыва крайне не рекомендуется выбегать под ними на праздник Нептуна. Рекомендуется без зонтиков и головных уборов под такими дождями не гулять по возможности", - сказал Константинов.Он напомнил, что из-за жары в июне 2010 года скромные осадки не могли вымыть грязь и аэрозоли из атмосферы и вбирали их в себя, за счет чего их водородный показатель pH поднимался до 4-4,5, что соответствует кислой среде.Константинов уточнил, что критического вреда организму такие дожди не нанесут, но могут возникнуть, например, аллергические реакции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/zhara-1741363515.html
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павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Доцент МГУ Константинов: дожди, выпадающие после долгого перерыва, могут оказаться кислотными