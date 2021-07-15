https://ria.ru/20210715/diplomaty-1741329544.html
Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС
Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС
Словения в вопросе высылки российских дипломатов из ряда стран Европы выражает солидарность с этими государствами и считает их действия обоснованными, заявил в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:46
2021-07-15T09:46
2021-07-15T10:15
россия
евросоюз
европа
словения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения в вопросе высылки российских дипломатов из ряда стран Европы выражает солидарность с этими государствами и считает их действия обоснованными, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."У нас нет никаких оснований не верить нашим друзьям из Евросоюза. Мы полагаем, что существовали такие причины, и в ходе своего визита в Россию министр иностранных дел Словении подчеркнул, что эти государства могут рассчитывать на поддержку Словении", - заявил посол.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210708/evrosoyuz-1740393817.html
россия
европа
словения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322eedffccb04a4969adcedc94b5e31a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, европа, словения, в мире
09:46 15.07.2021 (обновлено: 10:15 15.07.2021)
Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС
Посол Словении Бранко Раковец: Любляна солидарна с ЕС в вопросе высылки российских дипломатов