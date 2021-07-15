https://ria.ru/20210715/diplomaty-1741329544.html

Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС

Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС - РИА Новости, 15.07.2021

Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС

Словения в вопросе высылки российских дипломатов из ряда стран Европы выражает солидарность с этими государствами и считает их действия обоснованными, заявил в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:46

2021-07-15T09:46

2021-07-15T10:15

россия

евросоюз

европа

словения

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения в вопросе высылки российских дипломатов из ряда стран Европы выражает солидарность с этими государствами и считает их действия обоснованными, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."У нас нет никаких оснований не верить нашим друзьям из Евросоюза. Мы полагаем, что существовали такие причины, и в ходе своего визита в Россию министр иностранных дел Словении подчеркнул, что эти государства могут рассчитывать на поддержку Словении", - заявил посол.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210708/evrosoyuz-1740393817.html

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россия, евросоюз, европа, словения, в мире