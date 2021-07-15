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Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС
Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС
Словения в вопросе высылки российских дипломатов из ряда стран Европы выражает солидарность с этими государствами и считает их действия обоснованными, заявил в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:46
2021-07-15T10:15
россия
евросоюз
европа
словения
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения в вопросе высылки российских дипломатов из ряда стран Европы выражает солидарность с этими государствами и считает их действия обоснованными, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."У нас нет никаких оснований не верить нашим друзьям из Евросоюза. Мы полагаем, что существовали такие причины, и в ходе своего визита в Россию министр иностранных дел Словении подчеркнул, что эти государства могут рассчитывать на поддержку Словении", - заявил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210708/evrosoyuz-1740393817.html
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россия, евросоюз, европа, словения, в мире
09:46 15.07.2021 (обновлено: 10:15 15.07.2021)
 
Посол Словении оценил высылку российских дипломатов из стран ЕС

Посол Словении Бранко Раковец: Любляна солидарна с ЕС в вопросе высылки российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения в вопросе высылки российских дипломатов из ряда стран Европы выражает солидарность с этими государствами и считает их действия обоснованными, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец.
"У нас нет никаких оснований не верить нашим друзьям из Евросоюза. Мы полагаем, что существовали такие причины, и в ходе своего визита в Россию министр иностранных дел Словении подчеркнул, что эти государства могут рассчитывать на поддержку Словении", - заявил посол.
Читайте полный текст интервью >>>
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 10:57
Посол ЕС в России оценил ситуацию со взаимной высылкой дипломатов
 
РоссияЕвросоюзЕвропаСловенияВ мире
 
 
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