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Умерла мать Катрин Денев

Умерла мать Катрин Денев - РИА Новости, 15.07.2021

Умерла мать Катрин Денев

Актриса Рене Дорлеак, мать Катрин Денев, скончалась в возрасте 109 лет в Париже, сообщила газета Figaro со ссылкой на ее родственников. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:45

2021-07-15T16:45

2021-07-15T17:58

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ПАРИЖ, 15 июл — РИА Новости. Актриса Рене Дорлеак, мать Катрин Денев, скончалась в возрасте 109 лет в Париже, сообщила газета Figaro со ссылкой на ее родственников.Артистка, известная под сценическим псевдонимом Рене Симоно, умерла в воскресенье. Ее дочь в это время была на Каннском фестивале, представляя вне конкурса фильм "При жизни".Дорлеак похоронят в семейном склепе.Артистка родилась 10 сентября 1911 года в Гавре. Ее девичья фамилия — Денев. Свою карьеру она начала в раннем возрасте в парижском театре "Одеон", где впоследствии проработала почти 30 лет. Дорлеак была одной из первых французских актрис, занявшихся дубляжом американских фильмов во Франции с конца 20-х годов. Она была голосом Оливии де Хэвилленд, Джуди Гарленд, Эстер Уильямс и других.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гавр, франция, катрин денев, париж