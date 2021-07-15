Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/delo-1741349778.html
В Новосибирской области завели дело против мужчины, ударившего мальчика
В Новосибирской области завели дело против мужчины, ударившего мальчика - РИА Новости, 15.07.2021
В Новосибирской области завели дело против мужчины, ударившего мальчика
Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "побои" в отношении мужчины, ударившего во дворе десятилетнего мальчика, который... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:44
2021-07-15T11:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский район
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "побои" в отношении мужчины, ударившего во дворе десятилетнего мальчика, который поссорился с его сыном, сообщает в четверг СУСК РФ по региону."По сообщениям средств массовой информации о противоправных действиях мужчины в отношении 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 14 июля 2021 года во дворе одного из жилых домов в рабочем поселке Краснообск Новосибирского района Новосибирской области мужчина схватил мальчика и ударил его рукой по голове, причинив ему боль.В управлении уточнили, что поводом для удара мужчины стала малозначительная ссора между потерпевшим мальчиком его несовершеннолетним сыном."Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев события преступления, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.
https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html
https://ria.ru/20210608/omsk-1736113543.html
россия
новосибирский район
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский район, новосибирская область, происшествия
11:44 15.07.2021
 
В Новосибирской области завели дело против мужчины, ударившего мальчика

В Новосибирской области завели дело против мужчины, ударившего во дворе десятилетнего мальчика

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "побои" в отношении мужчины, ударившего во дворе десятилетнего мальчика, который поссорился с его сыном, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
"По сообщениям средств массовой информации о противоправных действиях мужчины в отношении 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:58
Два красноярца, избившие до смерти знакомого, получили срок
По данным следствия, вечером 14 июля 2021 года во дворе одного из жилых домов в рабочем поселке Краснообск Новосибирского района Новосибирской области мужчина схватил мальчика и ударил его рукой по голове, причинив ему боль.
В управлении уточнили, что поводом для удара мужчины стала малозначительная ссора между потерпевшим мальчиком его несовершеннолетним сыном.
"Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев события преступления, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 12:05
В Омске мужчину избили из-за замечания
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирский районНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных артистов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Лента новостейМолния