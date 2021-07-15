https://ria.ru/20210715/delo-1741349778.html

В Новосибирской области завели дело против мужчины, ударившего мальчика

В Новосибирской области завели дело против мужчины, ударившего мальчика - РИА Новости, 15.07.2021

В Новосибирской области завели дело против мужчины, ударившего мальчика

Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "побои" в отношении мужчины, ударившего во дворе десятилетнего мальчика, который... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:44

2021-07-15T11:44

2021-07-15T11:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье "побои" в отношении мужчины, ударившего во дворе десятилетнего мальчика, который поссорился с его сыном, сообщает в четверг СУСК РФ по региону."По сообщениям средств массовой информации о противоправных действиях мужчины в отношении 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 14 июля 2021 года во дворе одного из жилых домов в рабочем поселке Краснообск Новосибирского района Новосибирской области мужчина схватил мальчика и ударил его рукой по голове, причинив ему боль.В управлении уточнили, что поводом для удара мужчины стала малозначительная ссора между потерпевшим мальчиком его несовершеннолетним сыном."Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев события преступления, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html

https://ria.ru/20210608/omsk-1736113543.html

россия

новосибирский район

новосибирская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский район, новосибирская область, происшествия