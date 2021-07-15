https://ria.ru/20210715/dagestan-1741288398.html

"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа

"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа - РИА Новости, 15.07.2021

"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа

Некогда цветущая и плодородная Ногайская степь на севере Дагестана — это почти десять тысяч квадратных километров. Веками ее населяли ногайцы, которые вели... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:00

2021-07-15T08:00

2021-07-15T08:04

ногайский район

кавказ

чиновники

северный кавказ

республика дагестан

общество

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Некогда цветущая и плодородная Ногайская степь на севере Дагестана — это почти десять тысяч квадратных километров. Веками ее населяли ногайцы, которые вели кочевой образ жизни и занимались животноводством. Все изменилось в конце 1990-х — на равнину пришли чабаны из других районов республики. Год из года они игнорировали просьбы местных дать земле "отдохнуть". В итоге пастбища превратились в пустыню, а песчаные барханы вплотную приблизились к жилым домам. "Мы их не остановим"Каждый вечер 29-летний Бегали Хунмурзаев заводит трактор, чтобы расчистить придомовой участок — песчаные барханы буквально нависли над его кошарой. Хозяйство Бегали — в десяти километрах от аула Кумли Ногайского района. Фермерством здесь занимаются единицы: на истощенных почвах почти ничего не растет."Раньше все было зелено. Сено заготавливали на зиму. А теперь и косить нечего — все покупаем. Посмотрите, живого места нет, — чабан показывает на барханы. — Помню, когда был маленьким, у нас на участке виднелись небольшие "залысины". Со временем разрослись до пустыни — километр в длину, двести метров в ширину. В прошлом году сарай с двух сторон обложило под самую крышу! Такими темпами скоро окажемся полностью под песками".Бегали арендует 350 гектаров земли за 45 тысяч рублей в год. Разводит коз, овец, лошадей — сейчас у него чуть больше трехсот голов. С хозяйством помогает брат. Остальная родня живет в райцентре — селе Терекли-Мектеб.На кошаре мужчины круглый год. Утром выводят скот на скудные пастбища, вечером загоняют обратно. Молоко перерабатывают: заготавливают сыр, творог, масло. В перерывах разгребают песчаные завалы. В прошлом году сделали стометровую преграду из засохших деревьев — приостановили движение песков. Но только временно.Бегали всегда выходит из дома с прикрытым лицом. "Здесь очень ветрено. Песок движется с востока на запад. В одиночку мы не остановим. Он повсюду — в обуви, на вещах, даже на зубах скрипит".Местная молодежь в основном работает вахтовым методом в других регионах страны. За свои дома держатся только старики. Бегали и сам как-то в Норильске был водителем, но в итоге вернулся на родину. И теперь уезжать ему совсем не хочется. Впрочем, оптимизма он не теряет — несколько лет назад на самой верхней точке участка высадил несколько саженцев. И хотя прижилось всего одно дерево, оно до сих пор цветет каждый год. Значит, надежда на лучшее еще есть.Завет предковНогайцы считают, что одна из причин опустынивания степи — смена традиционного уклада местных жителей. Раньше они кочевали от пастбища к пастбищу, чтобы почва успевала восстановиться. Но в 1920-е власти республики начали переселять сюда жителей горных районов для освоения равнины.После переселения более двухсот аулов попросту перестали существовать, еще полсотни — на грани исчезновения. На равнину спустили около 180 тысяч хозяйств — в горах осталось только 30 процентов населения Дагестана."Представители горских народностей стали преобладать над равнинными. Последние чувствовали себя ущемленно, поскольку их землей пользовались другие, — поясняет Акманбетов. — Степным кочевникам пришлось резко сокращать поголовье скота, что сказалось на качестве жизни".Ситуацию усугубил принятый в 1996-м республиканский закон "О статусе земель отгонного животноводства", согласно которому две трети ногайских степных угодий перешли в собственность республики.Горцы берут в аренду так называемые отгонные земли, предназначенные для зимнего выпаса скота. Весной они обязаны отправлять животных на горные склоны и держать их там до осени. Отгонные участки занимают почти 70 процентов пастбищ всего Ногайского района. Оставшиеся территории отвели местным чабанам для круглогодичного выпаса скота.Бывший житель Кумли 55-летний Исмаил Черкесов объясняет: большинство пришлых пастухов не перегоняют скотину в горы из степи. Да еще и не соблюдают положенные экологические нормы: на одну овцу — один гектар, на корову — восемь."Поголовье скота превышено в несколько раз. В советские годы был хоть какой-то контроль. С развалом совхозов на это просто махнули рукой. Степь не отдыхает, пастбища перегружены. Вот почему земля превращается в пустыню, — возмущается Исмаил. — От проверяющих чабаны откупаются. Цена вопроса — от 50 до 350 тысяч рублей".При этом приезжие платят за аренду меньше, чем местные, — всего 26 рублей за гектар. Горцы строят в чабанских точках дома, привозят родных. Уже образовались целые поселки."По закону там нельзя возводить долговременные строения. Но на это как будто намеренно закрывают глаза, — возмущается Черкесов. — На кошарах живут, как правило, наемные рабочие. А хозяева, например, в Махачкале. Помимо субсидии за овцеводство от государства, они берут арендную плату с чабанов, самостоятельно устанавливая цены".Горная "Сахара"В Ногайской степи десятки брошенных кошар — одноэтажные строения из камня и дерева давно увязли в барханах. "Пришлые высосали все что можно и бросили. Все загубили. А нашим здесь жить! — с горечью говорит Исмаил. — Песчаные бури уже и до Махачкалы добрались. Это общереспубликанская проблема".Надо сказать, что в последнее время ногайцам все же удается вежливо выпроваживать чабанов в положенные сроки с отгонных земель. Диалог ведут очень осторожно, иначе все может перерасти в межнациональный конфликт, отмечает Черкесов.Степь расположена на территории Ставропольского края, Чеченской Республики, северного Дагестана. Песками она покрылась со стороны последнего. Причина — засушливый климат.Теперь местная "Сахара" растянулась почти на 15 гектаров. Люди стараются хоть как-то бороться со стихией — высаживают деревья на окраинах сел, собирают ограждения из старого шифера и деревянных поддонов. Но постройки все равно заметает. Чтобы вернуть хоть какой-то контроль над территорией, необходимо перевести отгонные земли в собственность муниципального района. Ногайские депутаты отправили сотни писем в республиканские ведомства. Однако все безуспешно."В 2018-м обращались в Конституционный суд. Там указали, что сперва надо посадить за стол переговоров власти республики и района. А пока мы получаем одни отписки, — говорит Амирхан Акманбетов. — Представители определенных горских народностей лоббируют собственные интересы, менять положение дел им невыгодно. Вопрос повис в воздухе".Тем временем местные депутаты все настойчивее просят республиканские власти разработать программу по борьбе с опустыниванием и привлечь лучших специалистов из федеральных ведомств. Очевидно, спасение степи от грядущей экологической катастрофы обойдется недешево, однако другого выхода ногайцы уже не видят.Пока они пытаются наладить диалог с чиновниками, пески продолжают двигаться, превращая некогда цветущую и плодородную степь в мертвую пустыню.

https://ria.ru/20191023/1560070965.html

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кавказ

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ногайский район, кавказ, чиновники, северный кавказ, республика дагестан, общество