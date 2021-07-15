https://ria.ru/20210715/burunov-1741342900.html

Сергей Бурунов стал ведущим "Форт Боярд"

Сергей Бурунов стал ведущим "Форт Боярд" - РИА Новости, 15.07.2021

Сергей Бурунов стал ведущим "Форт Боярд"

Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу "Форт Боярд", сообщает "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу СТС. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:26

2021-07-15T11:26

2021-07-15T12:21

юлия михалкова

дана борисова

сергей бурунов

телевидение

шнур (сергей шнуров)

шоубиз

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу "Форт Боярд", сообщает "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу СТС. По словам артиста, он смотрел телеигру еще в детстве, но никогда даже не задумывался о том, что будет ведущим этого шоу. "Конечно, все было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например, Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое. Надеюсь, что будет потешно, и я добавлю проекту свежести и юмора", — говорит актер.Испытания в новом сезоне будут проходить Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая и другие.Перед началом съемок новый ведущий шоу и его участники провели десять дней на карантине, чтобы получить от французских властей разрешение на въезд.Передача "Форт Боярд" вышла во Франции летом 1990 года. Шоу показывают в 30 странах. Участники борются за победу в форте, построенном по приказу Наполеона. Недавно актер высказался об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа "Чудесный грузин".

https://ria.ru/20210714/burunov-1741259613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия михалкова, дана борисова, сергей бурунов, телевидение, шнур (сергей шнуров)