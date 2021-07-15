Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210715/burunov-1741342900.html
Сергей Бурунов стал ведущим "Форт Боярд"
Сергей Бурунов стал ведущим "Форт Боярд" - РИА Новости, 15.07.2021
Сергей Бурунов стал ведущим "Форт Боярд"
Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу "Форт Боярд", сообщает "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу СТС. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:26
2021-07-15T12:21
юлия михалкова
дана борисова
сергей бурунов
телевидение
шнур (сергей шнуров)
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155884/82/1558848250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0e13fd0ae31ba8815c00e9ff7cb59cf.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу "Форт Боярд", сообщает "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу СТС. По словам артиста, он смотрел телеигру еще в детстве, но никогда даже не задумывался о том, что будет ведущим этого шоу. "Конечно, все было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например, Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое. Надеюсь, что будет потешно, и я добавлю проекту свежести и юмора", — говорит актер.Испытания в новом сезоне будут проходить Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая и другие.Перед началом съемок новый ведущий шоу и его участники провели десять дней на карантине, чтобы получить от французских властей разрешение на въезд.Передача "Форт Боярд" вышла во Франции летом 1990 года. Шоу показывают в 30 странах. Участники борются за победу в форте, построенном по приказу Наполеона. Недавно актер высказался об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа "Чудесный грузин".
https://ria.ru/20210714/burunov-1741259613.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155884/82/1558848250_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_5321a02339fe1541d3cb33954f5f8858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия михалкова, дана борисова, сергей бурунов, телевидение, шнур (сергей шнуров)
11:26 15.07.2021 (обновлено: 12:21 15.07.2021)
 

Сергей Бурунов стал ведущим "Форт Боярд"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктёр Сергей Бурунов
Актёр Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу "Форт Боярд", сообщает "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу СТС.
По словам артиста, он смотрел телеигру еще в детстве, но никогда даже не задумывался о том, что будет ведущим этого шоу.
"Конечно, все было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например, Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое. Надеюсь, что будет потешно, и я добавлю проекту свежести и юмора", — говорит актер.
Испытания в новом сезоне будут проходить Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая и другие.
Перед началом съемок новый ведущий шоу и его участники провели десять дней на карантине, чтобы получить от французских властей разрешение на въезд.
Передача "Форт Боярд" вышла во Франции летом 1990 года. Шоу показывают в 30 странах. Участники борются за победу в форте, построенном по приказу Наполеона.
Недавно актер высказался об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа "Чудесный грузин".
Актёр Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 20:49Шоубиз
"Планка Харламова": Сергей Бурунов поделился секретом хорошей формы
 
ШоубизЮлия МихалковаДана БорисоваСергей БуруновТелевидениеШнур (Сергей Шнуров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных артистов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
15:09В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу
Лента новостейМолния