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Бочкарев: ледовый дворец школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы
Бочкарев: ледовый дворец школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы - РИА Новости, 15.07.2021
Бочкарев: ледовый дворец школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы
Новый ледовый дворец для школы "Самбо-70" планируется построить в столичном районе Ясенево, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:16
2021-07-15T10:16
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Недвижимость. Новый ледовый дворец для школы "Самбо-70" планируется построить в столичном районе Ясенево, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."На пересечении Новоясеневского проспекта с улицей Ясногорской и улицей Тарусской будет построен новый ледовый дворец для школы "Самбо-70". Завершить строительство планируется во втором квартале 2023 года", – рассказал он.По словам Бочкарева, технологическое задание и концепция объекта разработана совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе."Многофункциональный спортивный комплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
10:16 15.07.2021
 

Бочкарев: ледовый дворец школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 15 июл - РИА Недвижимость. Новый ледовый дворец для школы "Самбо-70" планируется построить в столичном районе Ясенево, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"На пересечении Новоясеневского проспекта с улицей Ясногорской и улицей Тарусской будет построен новый ледовый дворец для школы "Самбо-70". Завершить строительство планируется во втором квартале 2023 года", – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам Бочкарева, технологическое задание и концепция объекта разработана совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.
"Многофункциональный спортивный комплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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