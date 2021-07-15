https://ria.ru/20210715/bochkarev-1741333646.html

Бочкарев: ледовый дворец школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы

Бочкарев: ледовый дворец школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы - РИА Новости, 15.07.2021

Бочкарев: ледовый дворец школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы

Новый ледовый дворец для школы "Самбо-70" планируется построить в столичном районе Ясенево, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:16

2021-07-15T10:16

2021-07-15T10:16

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Недвижимость. Новый ледовый дворец для школы "Самбо-70" планируется построить в столичном районе Ясенево, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."На пересечении Новоясеневского проспекта с улицей Ясногорской и улицей Тарусской будет построен новый ледовый дворец для школы "Самбо-70". Завершить строительство планируется во втором квартале 2023 года", – рассказал он.По словам Бочкарева, технологическое задание и концепция объекта разработана совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе."Многофункциональный спортивный комплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей.

https://ria.ru/20210713/bochkarev-1741037909.html

москва

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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва