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Роспотребнадзор: жара увеличивает количество блох
Роспотребнадзор: жара увеличивает количество блох - РИА Новости, 15.07.2021
Роспотребнадзор: жара увеличивает количество блох
Установившаяся на европейской части России жаркая погода может привести к увеличению численности блох в городах, предупреждает доктор биологических наук,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T04:15
2021-07-15T04:15
светлана рославцева
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Установившаяся на европейской части России жаркая погода может привести к увеличению численности блох в городах, предупреждает доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. В интервью радио Sputnik она объяснила, чем опасны блохи и как с ними бороться.По словам специалиста, жара приводит к росту численности в городах в первую очередь блох кошачьих и крысиных, однако в некоторых населенных пунктах стали появляться и блохи человеческие.Светлана Рославцева отметила, что эти насекомые переносят возбудителей различных болезней человека и животных, в частности, крысиного сыпного тифа. Кроме того, они могут вызвать аллергическую реакцию и дерматиты.Местом обитания блох чаще всего являются подвалы многоквартирных жилых домов, однако нередко они поселяются и в квартирах."В квартиры блох чаще всего заносят домашние животные, собаки и кошки после их выгула во дворах: блохи концентрируются в местах лежек животных, под подстилками, корзинками для сна, в мягкой мебели", – объяснила Светлана Рославцева.Чтобы избавиться от блох, специалист советует как можно чаще мыть полы, а также внимательно следить за состоянием домашних питомцев."Домашних животных после выгула следует осматривать и при наличии блох на них обрабатывать собак и кошек ветеринарными инсектицидными средствами. В жилых и служебных помещениях блохи обитают в щелях паркетных, дощатых полов, трещинах линолеума, ламината, ковровых покрытиях, под плинтусами, частая влажная уборка полов помещений приводит к гибели или к снижению жизнеспособности блох", – рассказала радио Sputnik Светлана Рославцева.Для уничтожения блох специалист также рекомендует проводить дезинсекцию помещений специальными средствами.
https://ria.ru/20210715/zhara-1741314129.html
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светлана рославцева, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
04:15 15.07.2021
 
Роспотребнадзор: жара увеличивает количество блох

Биолог из Роспотребнадзора Рославцева предупредила об угрозе роста численности блох из-за жары

© Фото : The Centers for Disease Control and PreventionБлоха
Блоха - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : The Centers for Disease Control and Prevention
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Установившаяся на европейской части России жаркая погода может привести к увеличению численности блох в городах, предупреждает доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. В интервью радио Sputnik она объяснила, чем опасны блохи и как с ними бороться.
По словам специалиста, жара приводит к росту численности в городах в первую очередь блох кошачьих и крысиных, однако в некоторых населенных пунктах стали появляться и блохи человеческие.
Светлана Рославцева отметила, что эти насекомые переносят возбудителей различных болезней человека и животных, в частности, крысиного сыпного тифа. Кроме того, они могут вызвать аллергическую реакцию и дерматиты.
"Блохи крыс, домовой мыши, кошек, собак являются переносчиками риккетсий – возбудителей крысиного сыпного тифа. Риккетсии сохраняются в организме блох в течение 40 суток, размножаются и выделяются с фекалиями. Заражение человека происходит при кровососании, а также при контакте с испражнениями инфицированных блох. Кроме того, они могут быть переносчиками бартонелл – возбудителей болезни кошачьих царапин. Укусы блох также вызывают аллергические реакции и дерматиты", – сказала Светлана Рославцева.
Местом обитания блох чаще всего являются подвалы многоквартирных жилых домов, однако нередко они поселяются и в квартирах.
"В квартиры блох чаще всего заносят домашние животные, собаки и кошки после их выгула во дворах: блохи концентрируются в местах лежек животных, под подстилками, корзинками для сна, в мягкой мебели", – объяснила Светлана Рославцева.
Чтобы избавиться от блох, специалист советует как можно чаще мыть полы, а также внимательно следить за состоянием домашних питомцев.
"Домашних животных после выгула следует осматривать и при наличии блох на них обрабатывать собак и кошек ветеринарными инсектицидными средствами. В жилых и служебных помещениях блохи обитают в щелях паркетных, дощатых полов, трещинах линолеума, ламината, ковровых покрытиях, под плинтусами, частая влажная уборка полов помещений приводит к гибели или к снижению жизнеспособности блох", – рассказала радио Sputnik Светлана Рославцева.
Для уничтожения блох специалист также рекомендует проводить дезинсекцию помещений специальными средствами.
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Светлана РославцеваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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