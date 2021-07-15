Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц Москвы

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В Москве полным ходом идут работы по обновлению дорог на Садовнической набережной и в Трехпрудном переулке. Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды.