https://ria.ru/20210715/blagoustroystvo-1741329293.html
Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц Москвы
Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц Москвы - РИА Новости, 15.07.2021
Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц Москвы
В Москве полным ходом идут работы по обновлению дорог на Садовнической набережной и в Трехпрудном переулке. Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды.
2021-07-15T09:48
2021-07-15T09:48
2021-07-15T09:48
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Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц Москвы
В Москве полным ходом идут работы по обновлению дорог на Садовнической набережной и в Трехпрудном переулке. Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды.
2021-07-15T09:48
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PT0M35S
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
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благоустройство, москва, видео
Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц Москвы
В Москве полным ходом идут работы по обновлению дорог на Садовнической набережной и в Трехпрудном переулке. Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды.
2021-07-15T09:48
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PT0M35S
Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц Москвы
В Москве полным ходом идут работы по обновлению дорог на Садовнической набережной и в Трехпрудном переулке. Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды.