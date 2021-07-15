https://ria.ru/20210715/besporyadki-1741316043.html

Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках

Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках - РИА Новости, 15.07.2021

Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди сторонников правительства, которые вышли на улицы в воскресенье в защиту коммунизма, много пострадавших в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T04:26

2021-07-15T04:26

2021-07-15T07:33

мигель диас-канель

куба

в мире

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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди сторонников правительства, которые вышли на улицы в воскресенье в защиту коммунизма, много пострадавших в столкновениях с протестующими.Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В них приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, в Вашингтон эти слова опровергли, назвав их "серьезной ошибкой".

https://ria.ru/20210714/interventsiya-1741171780.html

куба

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2021

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мигель диас-канель, куба, в мире