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Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках - РИА Новости, 15.07.2021
Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди сторонников правительства, которые вышли на улицы в воскресенье в защиту коммунизма, много пострадавших в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T04:26
2021-07-15T07:33
мигель диас-канель
куба
в мире
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди сторонников правительства, которые вышли на улицы в воскресенье в защиту коммунизма, много пострадавших в столкновениях с протестующими.Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В них приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, в Вашингтон эти слова опровергли, назвав их "серьезной ошибкой".
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мигель диас-канель, куба, в мире
04:26 15.07.2021 (обновлено: 07:33 15.07.2021)
 
Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках

Президент Кубы Диас-Канель заявил о большом числе раненых в беспорядках 11 июля

© REUTERS / Alexandre MeneghiniАкция протеста в Гаване
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди сторонников правительства, которые вышли на улицы в воскресенье в защиту коммунизма, много пострадавших в столкновениях с протестующими.

"Они защищают свои мотивы и свою правду, и у нас есть много коллег, много людей из этого народа, получивших травмы - их били и закидывали камнями", - сказал глава государства в ходе выступления, которое опубликовал канал Caribe.

Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В них приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы.
Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, в Вашингтон эти слова опровергли, назвав их "серьезной ошибкой".
Участники акции в поддержку правительства и президента в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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