https://ria.ru/20210715/besporyadki-1741316043.html
Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках - РИА Новости, 15.07.2021
Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди сторонников правительства, которые вышли на улицы в воскресенье в защиту коммунизма, много пострадавших в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T04:26
2021-07-15T04:26
2021-07-15T07:33
мигель диас-канель
куба
в мире
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди сторонников правительства, которые вышли на улицы в воскресенье в защиту коммунизма, много пострадавших в столкновениях с протестующими.Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В них приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, в Вашингтон эти слова опровергли, назвав их "серьезной ошибкой".
https://ria.ru/20210714/interventsiya-1741171780.html
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мигель диас-канель, куба, в мире
04:26 15.07.2021 (обновлено: 07:33 15.07.2021)
Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
Президент Кубы Диас-Канель заявил о большом числе раненых в беспорядках 11 июля