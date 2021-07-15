Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741351729.html
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов - РИА Новости, 15.07.2021
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов
Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил о задержании восьми его членов в рамках уголовного дела, возбужденного по... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:56
2021-07-15T13:14
россия
весна
алесь беляцкий (александр беляцкий)
кгб белоруссии
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_535:0:3072:1427_1920x0_80_0_0_f589b50475420e01f3eb6d9280b6a723.jpg
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил о задержании восьми его членов в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и об уклонении от уплаты налогов."По всей Беларуси 14 июля было задержано 11 правозащитников "Весны", а также два бывших члена "Весны". Восемь правозащитников "Весны" были задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела по части 1 и 2 статьи 342 "организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и части 2 статьи 243 "уклонение от уплаты налогов", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.В числе задержанных на 72 часа – председатель центра Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист центра Владимир Лабкович, имеющая гражданство России правозащитница Евгения Бабаева, а также правозащитники Сергей Сыс, Елена Лаптенок, Андрей Палуда, Виктор Сазонов. В сообщении отмечается, что также на 72 часа задержана жена Лабковича Нина, которая является директором объединения инвесторов Angels Band.Согласно сообщению, после прошедших в среду обысков у правозащитников и допросов освобождены четыре человека в регионах, включая действующих и бывшего члена "Весны". Судьба бывшего члена "Весны" Марины Статкевич из Борисова пока проясняется, отмечается в сообщении.В среду правозащитный центр сообщил об обысках у своих членов, в феврале правоохранители также проводили обыски у активистов центра и в офисах "Весны". В марте "Весна" заявила, что СК завел уголовное дело по факту его деятельности. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Несколько членов центра содержатся под стражей. Правозащитники заявляют, что в марте-апреле через процедуру допроса по этому делу прошло уже "несколько десятков" их коллег, волонтеров и журналистов по всей Белоруссии. В апреле на допрос вызывали и лидера центра Беляцкого. В правозащитном центре заявили, что центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210714/obysk-1741280574.html
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741198762.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_715:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_6315ce76179f3be5d0755325d2a815b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, весна, алесь беляцкий (александр беляцкий), кгб белоруссии, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире
11:56 15.07.2021 (обновлено: 13:14 15.07.2021)
 
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов

Правозащитный центр "Весна" в Белоруссии заявил о задержании его членов по уголовному делу

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники СК и МВД Республики Беларусь
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил о задержании восьми его членов в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и об уклонении от уплаты налогов.
"По всей Беларуси 14 июля было задержано 11 правозащитников "Весны", а также два бывших члена "Весны". Восемь правозащитников "Весны" были задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела по части 1 и 2 статьи 342 "организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и части 2 статьи 243 "уклонение от уплаты налогов", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 18:26Протесты в Белоруссии
В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской
В числе задержанных на 72 часа – председатель центра Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист центра Владимир Лабкович, имеющая гражданство России правозащитница Евгения Бабаева, а также правозащитники Сергей Сыс, Елена Лаптенок, Андрей Палуда, Виктор Сазонов. В сообщении отмечается, что также на 72 часа задержана жена Лабковича Нина, которая является директором объединения инвесторов Angels Band.
Согласно сообщению, после прошедших в среду обысков у правозащитников и допросов освобождены четыре человека в регионах, включая действующих и бывшего члена "Весны". Судьба бывшего члена "Весны" Марины Статкевич из Борисова пока проясняется, отмечается в сообщении.
В среду правозащитный центр сообщил об обысках у своих членов, в феврале правоохранители также проводили обыски у активистов центра и в офисах "Весны". В марте "Весна" заявила, что СК завел уголовное дело по факту его деятельности. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Несколько членов центра содержатся под стражей. Правозащитники заявляют, что в марте-апреле через процедуру допроса по этому делу прошло уже "несколько десятков" их коллег, волонтеров и журналистов по всей Белоруссии. В апреле на допрос вызывали и лидера центра Беляцкого. В правозащитном центре заявили, что центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:59
Белорусский центр "Весна" заявил, что не может связаться со своим лидером
 
РоссияВеснаАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных артистов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
15:09В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу
Лента новостейМолния