https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741351729.html

Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов

Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов - РИА Новости, 15.07.2021

Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов

Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил о задержании восьми его членов в рамках уголовного дела, возбужденного по... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:56

2021-07-15T11:56

2021-07-15T13:14

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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил о задержании восьми его членов в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и об уклонении от уплаты налогов."По всей Беларуси 14 июля было задержано 11 правозащитников "Весны", а также два бывших члена "Весны". Восемь правозащитников "Весны" были задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела по части 1 и 2 статьи 342 "организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и части 2 статьи 243 "уклонение от уплаты налогов", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.В числе задержанных на 72 часа – председатель центра Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист центра Владимир Лабкович, имеющая гражданство России правозащитница Евгения Бабаева, а также правозащитники Сергей Сыс, Елена Лаптенок, Андрей Палуда, Виктор Сазонов. В сообщении отмечается, что также на 72 часа задержана жена Лабковича Нина, которая является директором объединения инвесторов Angels Band.Согласно сообщению, после прошедших в среду обысков у правозащитников и допросов освобождены четыре человека в регионах, включая действующих и бывшего члена "Весны". Судьба бывшего члена "Весны" Марины Статкевич из Борисова пока проясняется, отмечается в сообщении.В среду правозащитный центр сообщил об обысках у своих членов, в феврале правоохранители также проводили обыски у активистов центра и в офисах "Весны". В марте "Весна" заявила, что СК завел уголовное дело по факту его деятельности. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Несколько членов центра содержатся под стражей. Правозащитники заявляют, что в марте-апреле через процедуру допроса по этому делу прошло уже "несколько десятков" их коллег, волонтеров и журналистов по всей Белоруссии. В апреле на допрос вызывали и лидера центра Беляцкого. В правозащитном центре заявили, что центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210714/obysk-1741280574.html

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россия, весна, алесь беляцкий (александр беляцкий), кгб белоруссии, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире