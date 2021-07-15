https://ria.ru/20210715/avakov-1741456718.html
В Киеве назвали причину отставки Авакова
В Киеве назвали причину отставки Авакова - РИА Новости, 16.07.2021
В Киеве назвали причину отставки Авакова
Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины по просьбе лидера страны Владимира Зеленского, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-15T21:56
2021-07-15T21:56
2021-07-16T00:17
джордж кент
антон геращенко
владимир зеленский
украина
в мире
арсен аваков
мвд украины
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КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины по просьбе лидера страны Владимира Зеленского, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко."Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По словам Геращенко, этот шаг был "абсолютно спокойным, взвешенным", о нем знали в узком кругу и готовили его давно."Никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра абсолютно", — добавил он.Ранее Верховная рада уволила Авакова, во вторник написавшего заявление об отставке. Премьер Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.Аваков стал главой МВД 27 февраля 2014 года, а летом 2019-го его переназначили на эту должность. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. Аваков сохранил пост и после отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года.На Украине неоднократно проходили акции с требованием ухода Авакова с должности. У активистов были претензии к деятельности министра, в частности в расследовании убийств журналиста Павла Шеремета в 2016 году и экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в 2018-м.
https://ria.ru/20210715/ukraina-1741359912.html
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джордж кент, антон геращенко, владимир зеленский, украина, в мире, арсен аваков, мвд украины
21:56 15.07.2021 (обновлено: 00:17 16.07.2021)
В Киеве назвали причину отставки Авакова
Замглавы МВД Украины Геращенко заявил, что Аваков подал в отставку по предложению Зеленского