https://ria.ru/20210715/avakov-1741364866.html

Глава "Слуги народа" посоветовал избрать Авакова мэром Харькова

Глава "Слуги народа" посоветовал избрать Авакова мэром Харькова - РИА Новости, 15.07.2021

Глава "Слуги народа" посоветовал избрать Авакова мэром Харькова

Подавший в отставку с поста главы МВД Украины Арсен Аваков мог бы стать хорошим мэром Харькова, он бы поставил окончательную точку в вопросе о том, российский... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:54

2021-07-15T12:54

2021-07-15T12:54

александр корниенко

партия "слуга народа"

арсен аваков

верховная рада украины

харьков

украина

в мире

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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Подавший в отставку с поста главы МВД Украины Арсен Аваков мог бы стать хорошим мэром Харькова, он бы поставил окончательную точку в вопросе о том, российский или украинский это город, считает глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Верховной рады Украины Александр Корниенко.Аваков во вторник написал заявление об отставке, согласно законодательству, отставку должна утвердить Верховная рада Украины. В четверг Рада проголосовала за его отставку. Аваков не называл мотивов своей отставки и не говорил о дальнейших планах. Одержавший победу на выборах мэра Харькова Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение. После смерти градоначальника Харьковский горсовет досрочно прекратил его полномочия. Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября. Аваков занимал должность главы Харьковской областной госадминистрации с 2005 по 2010 годы."Я не вижу лучшего варианта для Харькова, чем Арсен Борисович. Это была бы окончательная точка в вопросе Харьков - русский город или какое-то малороссийский. Это была бы окончательная точка, Харьков - украинский город", - заявил Корниенко журналистам в четверг, которого цитирует интернет-издание "Цензор.НЕТ".По его словам, Аваков в том числе обладает хозяйственными качествами.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров, который оставался в кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741287218.html

https://ria.ru/20210322/otnosheniya-1602305400.html

харьков

украина

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александр корниенко, партия "слуга народа", арсен аваков, верховная рада украины, харьков, украина, в мире