https://ria.ru/20210715/avakov-1741334473.html
Рада утвердила отставку Авакова
Рада утвердила отставку Авакова - РИА Новости, 15.07.2021
Рада утвердила отставку Авакова
Верховная рада уволила Арсена Авакова с должности главы МВД Украины, которую он занимал с февраля 2014 года. Такое решение на заседании поддержал 291 депутат... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:19
2021-07-15T10:19
2021-07-15T12:26
екатерина гандзюк
мвд украины
арсен аваков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Верховная рада уволила Арсена Авакова с должности главы МВД Украины, которую он занимал с февраля 2014 года. Такое решение на заседании поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.Согласно конституции республики, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел, министра обороны. Рада назначает остальных членов кабмина, а также их увольняет.Во вторник Аваков написал заявление об отставке, причина ухода не указывается. Скан-копию документа опубликовала пресс-служба министерства.По данным украинского интернет-издания "Бабель" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа", президент Владимир Зеленский рассказал парламентариям, что глава МВД подал в отставку "без претензий".Авакова назначили главой МВД Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го.Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. Аваков сохранил пост и после отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года.На Украине неоднократно проходили акции с требованием ухода Авакова с должности. У активистов были претензии к деятельности министра, в частности в расследовании убийств журналиста Павла Шеремета в 2016 году и экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в 2018-м.
https://ria.ru/20210715/ukraina-1741287218.html
https://ria.ru/20210714/rada-1741224298.html
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екатерина гандзюк, мвд украины, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
10:19 15.07.2021 (обновлено: 12:26 15.07.2021)
Рада утвердила отставку Авакова
Рада уволила Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с 2014 года