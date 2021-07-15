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Рада начала рассматривать вопрос об отставке Авакова
Рада начала рассматривать вопрос об отставке Авакова - РИА Новости, 15.07.2021
Рада начала рассматривать вопрос об отставке Авакова
Парламент Украины приступил к рассмотрению вопроса об отставке Арсена Авакова с поста главы МВД, который он занимал с 2014 года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:07
2021-07-15T10:07
арсен аваков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Парламент Украины приступил к рассмотрению вопроса об отставке Арсена Авакова с поста главы МВД, который он занимал с 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник Аваков написал заявление об отставке, ее должна утвердить Верховная рада.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров, который оставался в кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
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арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
10:07 15.07.2021
 
Рада начала рассматривать вопрос об отставке Авакова

Рада начала рассматривать вопрос об отставке Арсена Авакова с поста главы МВД Украины

© Фото : МВД УкраиныАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : МВД Украины
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Парламент Украины приступил к рассмотрению вопроса об отставке Арсена Авакова с поста главы МВД, который он занимал с 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Аваков написал заявление об отставке, ее должна утвердить Верховная рада.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров, который оставался в кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 14:16
Депутат Рады заявил, что отставка Авакова дает шанс Порошенко
 
Арсен АваковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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