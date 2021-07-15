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В Иркутске арестовали мужчину, угрожавшего сбросить сына с балкона

В Иркутске арестовали мужчину, угрожавшего сбросить сына с балкона - РИА Новости, 15.07.2021

В Иркутске арестовали мужчину, угрожавшего сбросить сына с балкона

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал мужчину, угрожавшего сбросить ребенка с балкона, на два месяца, говорится в сообщении пресс-службы суда. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:50

2021-07-15T11:50

2021-07-15T12:41

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происшествия

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ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Иркутска арестовал мужчину, угрожавшего сбросить ребенка с балкона, на два месяца, говорится в сообщении пресс-службы суда."15 июля 2021 года Октябрьским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении мужчины, который органом предварительного расследования обвиняется в покушении на убийство своего малолетнего сына", - говорится в сообщении.Как пояснила журналистам старший помощник прокурора Октябрьского района города Алена Дончевская, обвиняемый Роман Терентьев "просил избрать более мягкую меру пресечения".Отмечается, что, согласно предъявленному обвинению, мужчина на почве ранее возникшей ссоры с супругой удерживал малолетнего ребенка у себя на руках, находясь на наружном каркасе балкона квартиры на 14 этаже."Однако действия обвиняемого, направленные на убийство ребенка, не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку своевременно стали известны сотрудникам полиции и предотвращены последними", - говорится в сообщении.Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру, несмотря на уговоры полицейских и жильцов дома. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

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Кадры ареста иркутянина, угрожавшего сбросить сына с балкона Кадры ареста иркутянина, угрожавшего сбросить сына с балкона 2021-07-15T11:50 true PT0M31S

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