https://ria.ru/20210715/apple-1741408342.html

Стало известно, когда Apple выпустит умные очки

Стало известно, когда Apple выпустит умные очки - РИА Новости, 15.07.2021

Стало известно, когда Apple выпустит умные очки

Компания Apple выпустит первые умные очки уже в 2022 году в рамках конференции WWDC, сообщил авторитетный техноинсайдер Роберт Скобл. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:31

2021-07-15T16:31

2021-07-15T16:52

наука

ipod

apple

технологии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Компания Apple выпустит первые умные очки уже в 2022 году в рамках конференции WWDC, сообщил авторитетный техноинсайдер Роберт Скобл.Apple Glass AR будет представлять собой гарнитуру дополненной реальности с собственным дисплеем и технологией Lidar. Для очков будет разработан специальное программное обеспечение.Гарнитура дополненной реальности станет составной частью плеера iPod, новое поколение которого также будет представлено в следующем году. Устройству приписывают новые функции, которые добавят в прослушивание музыки эффекты виртуальной реальности.По мнению инсайдера, Apple подготовит новое для себя устройство уже к лету 2022, когда пройдет очередная конференция разработчиков WWDC. О сроках выхода на рынок и стоимости Glass AR не сообщается.

https://ria.ru/20210622/iphone-1738119916.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ipod, apple, технологии