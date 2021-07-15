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Стало известно, когда Apple выпустит умные очки
Стало известно, когда Apple выпустит умные очки - РИА Новости, 15.07.2021
Стало известно, когда Apple выпустит умные очки
Компания Apple выпустит первые умные очки уже в 2022 году в рамках конференции WWDC, сообщил авторитетный техноинсайдер Роберт Скобл. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:31
2021-07-15T16:31
2021-07-15T16:52
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технологии
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Компания Apple выпустит первые умные очки уже в 2022 году в рамках конференции WWDC, сообщил авторитетный техноинсайдер Роберт Скобл.Apple Glass AR будет представлять собой гарнитуру дополненной реальности с собственным дисплеем и технологией Lidar. Для очков будет разработан специальное программное обеспечение.Гарнитура дополненной реальности станет составной частью плеера iPod, новое поколение которого также будет представлено в следующем году. Устройству приписывают новые функции, которые добавят в прослушивание музыки эффекты виртуальной реальности.По мнению инсайдера, Apple подготовит новое для себя устройство уже к лету 2022, когда пройдет очередная конференция разработчиков WWDC. О сроках выхода на рынок и стоимости Glass AR не сообщается.
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