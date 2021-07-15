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Наука
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Стало известно, когда Apple выпустит умные очки
Стало известно, когда Apple выпустит умные очки - РИА Новости, 15.07.2021
Стало известно, когда Apple выпустит умные очки
Компания Apple выпустит первые умные очки уже в 2022 году в рамках конференции WWDC, сообщил авторитетный техноинсайдер Роберт Скобл. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:31
2021-07-15T16:52
наука
ipod
apple
технологии
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Компания Apple выпустит первые умные очки уже в 2022 году в рамках конференции WWDC, сообщил авторитетный техноинсайдер Роберт Скобл.Apple Glass AR будет представлять собой гарнитуру дополненной реальности с собственным дисплеем и технологией Lidar. Для очков будет разработан специальное программное обеспечение.Гарнитура дополненной реальности станет составной частью плеера iPod, новое поколение которого также будет представлено в следующем году. Устройству приписывают новые функции, которые добавят в прослушивание музыки эффекты виртуальной реальности.По мнению инсайдера, Apple подготовит новое для себя устройство уже к лету 2022, когда пройдет очередная конференция разработчиков WWDC. О сроках выхода на рынок и стоимости Glass AR не сообщается.
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ipod, apple, технологии
16:31 15.07.2021 (обновлено: 16:52 15.07.2021)
 

Стало известно, когда Apple выпустит умные очки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Компания Apple выпустит первые умные очки уже в 2022 году в рамках конференции WWDC, сообщил авторитетный техноинсайдер Роберт Скобл.
Apple Glass AR будет представлять собой гарнитуру дополненной реальности с собственным дисплеем и технологией Lidar. Для очков будет разработан специальное программное обеспечение.
Гарнитура дополненной реальности станет составной частью плеера iPod, новое поколение которого также будет представлено в следующем году. Устройству приписывают новые функции, которые добавят в прослушивание музыки эффекты виртуальной реальности.
По мнению инсайдера, Apple подготовит новое для себя устройство уже к лету 2022, когда пройдет очередная конференция разработчиков WWDC. О сроках выхода на рынок и стоимости Glass AR не сообщается.
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