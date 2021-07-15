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Пензенская область
Пензенская область
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Глава Минсельхоза позитивно оценил развитие АПК Пензенской области
Глава Минсельхоза позитивно оценил развитие АПК Пензенской области - РИА Новости, 15.07.2021
Глава Минсельхоза позитивно оценил развитие АПК Пензенской области
Минсельхоз РФ фиксирует динамичное развитие агропромышленного комплекса Пензенской области, где индекс сельхозпроизводства в прошлом году составил 115,7%,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:11
2021-07-15T19:38
пензенская область
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пенза
пензенская область
экономика
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ПЕНЗА, 15 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ фиксирует динамичное развитие агропромышленного комплекса Пензенской области, где индекс сельхозпроизводства в прошлом году составил 115,7%, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.Патрушев в четверг в Пензе провел в режиме видеоконференции заседание оперативного штаба по ситуации в АПК и на продовольственном рынке, где дал оценку Пензенской области."Мы фиксируем динамичное развитие агропромышленного комплекса в Пензенской области. Надеюсь, данные темпы не будут сбавляться, Олег Владимирович (врио губернатора Мельниченко), под вашим руководством, сельское хозяйство все больше и больше будет производить продукции. И тот индекс, который составляет 115,7%, будет нарастать", - цитирует слова Патрушева пресс-служба правительства региона.Также Патрушев и Мельниченко на двусторонней встрече обсудили тему ключевых точек роста АПК региона."В целом отмечаем, что ситуация достаточно стабильная… У нас динамика развития отрасли остается уверенной, и мы, конечно же, это приветствуем… Что касается растениеводства, в текущем году площадь сева составила около 1,5 миллиона гектаров: увеличены площади под сахарную свеклу, подсолнечник, под кормовые культуры. Хочу отметить, что Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и масличных", - заявил министр.Он пожелал пензенским аграриям достойного урожая и благоприятной погоды, отметив, что повышению урожайности в регионе будет способствовать дальнейшее развитие мелиорации, а господдержка поможет продолжить работу по введению в севооборот неиспользуемых сельхозземель. Кроме того, Патрушев положительно оценил результаты развития животноводства в области."Производство молока выросло в прошлом году на 11%, в текущем году - еще на 8%. Благодарю за такие результаты, очень и очень позитивно. И для Пензенской области особое значение имеет птицеводство. В 2020 году рост производства птицы превысил 7%, а индейки - 12%, надеюсь, вы продолжите развитие этого направления", - добавил он.Мельниченко отметил, что достижениям региона в развитии сельского хозяйства способствует помощь Минсельхоза РФ."Мы прекрасно понимаем, что огромное количество вопросов невозможно решить, не участвуя в разного рода программах министерства РФ. Я благодарю за ту возможность, которая открывается перед нами в части мелиорации, потому что это необходимое условие для повышения урожайности и, безусловно, Пензенская область в ближайшее время подаст заявку на участие в федеральной программе… Что касается птицеводства, мы достаточно плотно работаем с компанией "Дамате", у нас есть целый ряд проектов, который сейчас находится в стадии формирования и, думаем, что скоро перейдем к их реализации", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
https://ria.ru/20210710/melnichenko-1740614701.html
https://ria.ru/20210521/penza-1733328236.html
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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пенза, пензенская область, экономика
19:11 15.07.2021 (обновлено: 19:38 15.07.2021)
 
Глава Минсельхоза позитивно оценил развитие АПК Пензенской области

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев позитивно оценил развитие АПК Пензенской области

© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 15 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ фиксирует динамичное развитие агропромышленного комплекса Пензенской области, где индекс сельхозпроизводства в прошлом году составил 115,7%, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.
Патрушев в четверг в Пензе провел в режиме видеоконференции заседание оперативного штаба по ситуации в АПК и на продовольственном рынке, где дал оценку Пензенской области.
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"Мы фиксируем динамичное развитие агропромышленного комплекса в Пензенской области. Надеюсь, данные темпы не будут сбавляться, Олег Владимирович (врио губернатора Мельниченко), под вашим руководством, сельское хозяйство все больше и больше будет производить продукции. И тот индекс, который составляет 115,7%, будет нарастать", - цитирует слова Патрушева пресс-служба правительства региона.
Также Патрушев и Мельниченко на двусторонней встрече обсудили тему ключевых точек роста АПК региона.
"В целом отмечаем, что ситуация достаточно стабильная… У нас динамика развития отрасли остается уверенной, и мы, конечно же, это приветствуем… Что касается растениеводства, в текущем году площадь сева составила около 1,5 миллиона гектаров: увеличены площади под сахарную свеклу, подсолнечник, под кормовые культуры. Хочу отметить, что Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и масличных", - заявил министр.
Он пожелал пензенским аграриям достойного урожая и благоприятной погоды, отметив, что повышению урожайности в регионе будет способствовать дальнейшее развитие мелиорации, а господдержка поможет продолжить работу по введению в севооборот неиспользуемых сельхозземель. Кроме того, Патрушев положительно оценил результаты развития животноводства в области.
"Производство молока выросло в прошлом году на 11%, в текущем году - еще на 8%. Благодарю за такие результаты, очень и очень позитивно. И для Пензенской области особое значение имеет птицеводство. В 2020 году рост производства птицы превысил 7%, а индейки - 12%, надеюсь, вы продолжите развитие этого направления", - добавил он.
Мельниченко отметил, что достижениям региона в развитии сельского хозяйства способствует помощь Минсельхоза РФ.
"Мы прекрасно понимаем, что огромное количество вопросов невозможно решить, не участвуя в разного рода программах министерства РФ. Я благодарю за ту возможность, которая открывается перед нами в части мелиорации, потому что это необходимое условие для повышения урожайности и, безусловно, Пензенская область в ближайшее время подаст заявку на участие в федеральной программе… Что касается птицеводства, мы достаточно плотно работаем с компанией "Дамате", у нас есть целый ряд проектов, который сейчас находится в стадии формирования и, думаем, что скоро перейдем к их реализации", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
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Пензенская областьРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ПензаПензенская областьЭкономика
 
 
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