16:10 15.07.2021 (обновлено: 16:45 15.07.2021)
Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
Шведские ученые: антитела после легкой формы COVID-19 могут сохраняться в организме не менее года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После легкой формы COVID-19 антитела могут сохраняться не менее года, считают шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме. Работа опубликована на сайте клиники.
В исследовании участвовали невакцинированные добровольцы, перенесшие коронавирус весной 2020-го; среди них были пациенты и работники больницы Дандерид. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения.
Они взяли кровь более чем у двух тысяч сотрудников учреждения — примерно у 19% обнаружили антитела против SARS-CoV-2. Кроме того, медики исследовали образцы крови более сотни пациентов с COVID-19.
Как свидетельствуют результаты работы, более 80% людей с легкой формой заболевания имеют измеримые уровни антител год спустя.
"Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19", — сказано в работе.
Ученые также проанализировали способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас преобладают в Европе.
Как настаивают шведские врачи, необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться — даже после COVID-19. По словам ученых, уровни антител у перенесших коронавирус значительно повышаются после прививки. При этом исследователи пока не знают, как они коррелируют с продолжительностью защиты.