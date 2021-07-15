https://ria.ru/20210715/antitela-1741404552.html

Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021

Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

После легкой формы COVID-19 антитела могут сохраняться не менее года, считают шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме. Работа опубликована на сайте... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:10

2021-07-15T16:10

2021-07-15T16:45

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После легкой формы COVID-19 антитела могут сохраняться не менее года, считают шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме. Работа опубликована на сайте клиники.В исследовании участвовали невакцинированные добровольцы, перенесшие коронавирус весной 2020-го; среди них были пациенты и работники больницы Дандерид. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения.Они взяли кровь более чем у двух тысяч сотрудников учреждения — примерно у 19% обнаружили антитела против SARS-CoV-2. Кроме того, медики исследовали образцы крови более сотни пациентов с COVID-19.Как свидетельствуют результаты работы, более 80% людей с легкой формой заболевания имеют измеримые уровни антител год спустя.Ученые также проанализировали способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас преобладают в Европе.Как настаивают шведские врачи, необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться — даже после COVID-19. По словам ученых, уровни антител у перенесших коронавирус значительно повышаются после прививки. При этом исследователи пока не знают, как они коррелируют с продолжительностью защиты.

https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739019844.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, швеция, европа, стокгольм (город), в мире