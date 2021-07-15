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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/antitela-1741404552.html
Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
После легкой формы COVID-19 антитела могут сохраняться не менее года, считают шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме. Работа опубликована на сайте... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:10
2021-07-15T16:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После легкой формы COVID-19 антитела могут сохраняться не менее года, считают шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме. Работа опубликована на сайте клиники.В исследовании участвовали невакцинированные добровольцы, перенесшие коронавирус весной 2020-го; среди них были пациенты и работники больницы Дандерид. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения.Они взяли кровь более чем у двух тысяч сотрудников учреждения — примерно у 19% обнаружили антитела против SARS-CoV-2. Кроме того, медики исследовали образцы крови более сотни пациентов с COVID-19.Как свидетельствуют результаты работы, более 80% людей с легкой формой заболевания имеют измеримые уровни антител год спустя.Ученые также проанализировали способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас преобладают в Европе.Как настаивают шведские врачи, необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться — даже после COVID-19. По словам ученых, уровни антител у перенесших коронавирус значительно повышаются после прививки. При этом исследователи пока не знают, как они коррелируют с продолжительностью защиты.
https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739019844.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, швеция, европа, стокгольм (город), в мире
16:10 15.07.2021 (обновлено: 16:45 15.07.2021)
 
Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

Шведские ученые: антитела после легкой формы COVID-19 могут сохраняться в организме не менее года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После легкой формы COVID-19 антитела могут сохраняться не менее года, считают шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме. Работа опубликована на сайте клиники.
В исследовании участвовали невакцинированные добровольцы, перенесшие коронавирус весной 2020-го; среди них были пациенты и работники больницы Дандерид. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения.
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Они взяли кровь более чем у двух тысяч сотрудников учреждения — примерно у 19% обнаружили антитела против SARS-CoV-2. Кроме того, медики исследовали образцы крови более сотни пациентов с COVID-19.
Как свидетельствуют результаты работы, более 80% людей с легкой формой заболевания имеют измеримые уровни антител год спустя.

"Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19", — сказано в работе.

Ученые также проанализировали способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас преобладают в Европе.
Как настаивают шведские врачи, необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться — даже после COVID-19. По словам ученых, уровни антител у перенесших коронавирус значительно повышаются после прививки. При этом исследователи пока не знают, как они коррелируют с продолжительностью защиты.
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