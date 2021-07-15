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Полицейского, пропавшего накануне под Барнаулом, нашли мертвым
Полицейского, пропавшего накануне под Барнаулом, нашли мертвым - РИА Новости, 15.07.2021
Полицейского, пропавшего накануне под Барнаулом, нашли мертвым
На полевой дороге под Барнаулом нашли тело полицейского, который исчез накануне, подозреваемого в убийстве задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:07
2021-07-15T13:57
россия
гумвд
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 15 июл — РИА Новости. На полевой дороге под Барнаулом нашли тело полицейского, который исчез накануне, подозреваемого в убийстве задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию вечером 14 июля. Утром следующего дня его автомобиль и тело нашли сотрудники дорожно-патрульной службы.По данным местных СМИ, тело полицейского сожгли в машине. В убийстве подозревают надзорника, которого он выезжал проверять.В поисках принимал участие весь гарнизон барнаульской полиции, следственно-оперативная группа МВД по Алтайскому краю, пять кинологических расчетов, представители МЧС, специалисты задействовали квадрокоптеры.Прокуратура взяла на контроль ход дела. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. СУ СК по Алтайскому краю расследует уголовное дело по статье "Убийство".
https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740202660.html
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россия, гумвд, алтайский край, барнаул, происшествия
10:07 15.07.2021 (обновлено: 13:57 15.07.2021)
 
Полицейского, пропавшего накануне под Барнаулом, нашли мертвым

В Алтайском крае на полевой дороге обнаружили тело полицейского, пропавшего без вести накануне

© СК РФАвтомобиль убитого сотрудника полиции в Барнауле. Кадр видео
Автомобиль убитого сотрудника полиции в Барнауле. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 июл — РИА Новости. На полевой дороге под Барнаулом нашли тело полицейского, который исчез накануне, подозреваемого в убийстве задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию вечером 14 июля. Утром следующего дня его автомобиль и тело нашли сотрудники дорожно-патрульной службы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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В Подмосковье полицейского убили из-за замечания пьяному мужчине
По данным местных СМИ, тело полицейского сожгли в машине. В убийстве подозревают надзорника, которого он выезжал проверять.
В поисках принимал участие весь гарнизон барнаульской полиции, следственно-оперативная группа МВД по Алтайскому краю, пять кинологических расчетов, представители МЧС, специалисты задействовали квадрокоптеры.
Прокуратура взяла на контроль ход дела. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. СУ СК по Алтайскому краю расследует уголовное дело по статье "Убийство".
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