https://ria.ru/20210715/altay-1741332769.html

Полицейского, пропавшего накануне под Барнаулом, нашли мертвым

Полицейского, пропавшего накануне под Барнаулом, нашли мертвым - РИА Новости, 15.07.2021

Полицейского, пропавшего накануне под Барнаулом, нашли мертвым

На полевой дороге под Барнаулом нашли тело полицейского, который исчез накануне, подозреваемого в убийстве задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:07

2021-07-15T10:07

2021-07-15T13:57

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алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 15 июл — РИА Новости. На полевой дороге под Барнаулом нашли тело полицейского, который исчез накануне, подозреваемого в убийстве задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию вечером 14 июля. Утром следующего дня его автомобиль и тело нашли сотрудники дорожно-патрульной службы.По данным местных СМИ, тело полицейского сожгли в машине. В убийстве подозревают надзорника, которого он выезжал проверять.В поисках принимал участие весь гарнизон барнаульской полиции, следственно-оперативная группа МВД по Алтайскому краю, пять кинологических расчетов, представители МЧС, специалисты задействовали квадрокоптеры.Прокуратура взяла на контроль ход дела. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. СУ СК по Алтайскому краю расследует уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740202660.html

https://ria.ru/20200213/1564632826.html

россия

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, алтайский край, барнаул, происшествия