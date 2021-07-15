Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова
Минюст Белоруссии: адвоката россиянина Дудникова лишили лицензии за систематические нарушения
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Белорусский адвокат Антон Гашинский, представлявший интересы арестованного в республике гражданина РФ Егора Дудникова, лишен лицензии на работу из-за систематических нарушений в профессиональной сфере, сообщила в четверг пресс-служба минюста.
Ранее минюст Белоруссии сообщал о лишении лицензии Гашинского и еще трех его коллег.
"Квалификационной комиссией рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвоката Минской городской коллегии адвокатов Гашинского А.В… Основанием для рассмотрения указанного вопроса послужили факты систематического нарушения - два и более раза в течение 12 месяцев подряд - адвокатом Гашинским А.В. требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных дисциплинарной комиссией Минской городской коллегии адвокатов", - говорится в сообщении на сайте минюста Белоруссии.
В ведомстве также указали, что в соответствии со статьей 18 закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" адвокат "обязан точно и неукоснительно соблюдать законодательство, уставы коллегий адвокатов и адвокатских бюро, обеспечивать условия соблюдения адвокатской тайны, использовать все предусмотренные законом средства и способы защиты прав, свобод и интересов клиентов, соблюдать правила профессиональной этики адвоката".
Гашинский представлял интересы 20-летнего россиянина Дудникова, который был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Также Гашинский являлся адвокатом семьи задержанной в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги, которая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании.
До этого Гашинский представлял интересы гражданина РФ Сергея Якупова, который являлся одним из нескольких фигурантов уголовного дела, возбужденного в Белоруссии в отношении представителей журналистской мастерской "Пресс-клуб" из-за уклонения от уплаты налогов. В конце декабря 2020 года Якупов по решению следствия освобожден из СИЗО, его под конвоем доставили в аэропорт и выслали в Россию.