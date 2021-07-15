Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/advokat-1741357552.html
Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова
Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова - РИА Новости, 15.07.2021
Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова
Белорусский адвокат Антон Гашинский, представлявший интересы арестованного в республике гражданина РФ Егора Дудникова, лишен лицензии на работу из-за... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:17
2021-07-15T12:17
егор дудников
софия сапега
роман протасевич
россия
ryanair
белоруссия
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/140427/39/1404273954_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_e97db95cb14f8637c3b30849ab21fb62.jpg
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Белорусский адвокат Антон Гашинский, представлявший интересы арестованного в республике гражданина РФ Егора Дудникова, лишен лицензии на работу из-за систематических нарушений в профессиональной сфере, сообщила в четверг пресс-служба минюста.Ранее минюст Белоруссии сообщал о лишении лицензии Гашинского и еще трех его коллег."Квалификационной комиссией рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвоката Минской городской коллегии адвокатов Гашинского А.В… Основанием для рассмотрения указанного вопроса послужили факты систематического нарушения - два и более раза в течение 12 месяцев подряд - адвокатом Гашинским А.В. требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных дисциплинарной комиссией Минской городской коллегии адвокатов", - говорится в сообщении на сайте минюста Белоруссии.В ведомстве также указали, что в соответствии со статьей 18 закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" адвокат "обязан точно и неукоснительно соблюдать законодательство, уставы коллегий адвокатов и адвокатских бюро, обеспечивать условия соблюдения адвокатской тайны, использовать все предусмотренные законом средства и способы защиты прав, свобод и интересов клиентов, соблюдать правила профессиональной этики адвоката".Гашинский представлял интересы 20-летнего россиянина Дудникова, который был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.Также Гашинский являлся адвокатом семьи задержанной в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги, которая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании.До этого Гашинский представлял интересы гражданина РФ Сергея Якупова, который являлся одним из нескольких фигурантов уголовного дела, возбужденного в Белоруссии в отношении представителей журналистской мастерской "Пресс-клуб" из-за уклонения от уплаты налогов. В конце декабря 2020 года Якупов по решению следствия освобожден из СИЗО, его под конвоем доставили в аэропорт и выслали в Россию.
https://ria.ru/20210714/dudnikov-1741195859.html
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741205556.html
россия
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/140427/39/1404273954_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_24fa8b779b3350a6502c4be3b862fcf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егор дудников, софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс
12:17 15.07.2021
 
Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова

Минюст Белоруссии: адвоката россиянина Дудникова лишили лицензии за систематические нарушения

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Белорусский адвокат Антон Гашинский, представлявший интересы арестованного в республике гражданина РФ Егора Дудникова, лишен лицензии на работу из-за систематических нарушений в профессиональной сфере, сообщила в четверг пресс-служба минюста.
Ранее минюст Белоруссии сообщал о лишении лицензии Гашинского и еще трех его коллег.
"Квалификационной комиссией рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвоката Минской городской коллегии адвокатов Гашинского А.В… Основанием для рассмотрения указанного вопроса послужили факты систематического нарушения - два и более раза в течение 12 месяцев подряд - адвокатом Гашинским А.В. требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных дисциплинарной комиссией Минской городской коллегии адвокатов", - говорится в сообщении на сайте минюста Белоруссии.
В ведомстве также указали, что в соответствии со статьей 18 закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" адвокат "обязан точно и неукоснительно соблюдать законодательство, уставы коллегий адвокатов и адвокатских бюро, обеспечивать условия соблюдения адвокатской тайны, использовать все предусмотренные законом средства и способы защиты прав, свобод и интересов клиентов, соблюдать правила профессиональной этики адвоката".
Егор Дудников - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:46
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников признал вину
Гашинский представлял интересы 20-летнего россиянина Дудникова, который был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Также Гашинский являлся адвокатом семьи задержанной в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги, которая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании.
До этого Гашинский представлял интересы гражданина РФ Сергея Якупова, который являлся одним из нескольких фигурантов уголовного дела, возбужденного в Белоруссии в отношении представителей журналистской мастерской "Пресс-клуб" из-за уклонения от уплаты налогов. В конце декабря 2020 года Якупов по решению следствия освобожден из СИЗО, его под конвоем доставили в аэропорт и выслали в Россию.
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 11:38
Арестованный в Белоруссии Дудников сотрудничает со следствием
 
Егор ДудниковСофия СапегаРоман ПротасевичРоссияRyanairБелоруссияВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных артистов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
15:09В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу
Лента новостейМолния