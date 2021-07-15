https://ria.ru/20210715/advokat-1741357552.html

Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова

Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова - РИА Новости, 15.07.2021

Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова

Белорусский адвокат Антон Гашинский, представлявший интересы арестованного в республике гражданина РФ Егора Дудникова, лишен лицензии на работу из-за... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:17

2021-07-15T12:17

2021-07-15T12:17

егор дудников

софия сапега

роман протасевич

россия

ryanair

белоруссия

вильнюс

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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Белорусский адвокат Антон Гашинский, представлявший интересы арестованного в республике гражданина РФ Егора Дудникова, лишен лицензии на работу из-за систематических нарушений в профессиональной сфере, сообщила в четверг пресс-служба минюста.Ранее минюст Белоруссии сообщал о лишении лицензии Гашинского и еще трех его коллег."Квалификационной комиссией рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвоката Минской городской коллегии адвокатов Гашинского А.В… Основанием для рассмотрения указанного вопроса послужили факты систематического нарушения - два и более раза в течение 12 месяцев подряд - адвокатом Гашинским А.В. требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных дисциплинарной комиссией Минской городской коллегии адвокатов", - говорится в сообщении на сайте минюста Белоруссии.В ведомстве также указали, что в соответствии со статьей 18 закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" адвокат "обязан точно и неукоснительно соблюдать законодательство, уставы коллегий адвокатов и адвокатских бюро, обеспечивать условия соблюдения адвокатской тайны, использовать все предусмотренные законом средства и способы защиты прав, свобод и интересов клиентов, соблюдать правила профессиональной этики адвоката".Гашинский представлял интересы 20-летнего россиянина Дудникова, который был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.Также Гашинский являлся адвокатом семьи задержанной в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги, которая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании.До этого Гашинский представлял интересы гражданина РФ Сергея Якупова, который являлся одним из нескольких фигурантов уголовного дела, возбужденного в Белоруссии в отношении представителей журналистской мастерской "Пресс-клуб" из-за уклонения от уплаты налогов. В конце декабря 2020 года Якупов по решению следствия освобожден из СИЗО, его под конвоем доставили в аэропорт и выслали в Россию.

https://ria.ru/20210714/dudnikov-1741195859.html

https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741205556.html

россия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор дудников, софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс