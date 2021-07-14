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Наука
https://ria.ru/20210714/zvonki-1741125087.html
Эксперты рассказали, как правильно записать разговор со смартфона
Эксперты рассказали, как правильно записать разговор со смартфона - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперты рассказали, как правильно записать разговор со смартфона
Телефонное мошенничество и прочие неприятные звонки вынуждают россиян все чаще прибегать к записи разговоров со смартфона. О том, как это сделать на законных... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:00
2021-07-14T10:10
наука
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технологии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Телефонное мошенничество и прочие неприятные звонки вынуждают россиян все чаще прибегать к записи разговоров со смартфона. О том, как это сделать на законных основаниях и без последствий для гаджета, — в материале РИА Новости.Как и чем записывать телефонный разговорДо 2019 года компания Google в операционной системе для смартфонов Android терпимо относилась к возможности записывать звонки — фирменной программы для этого не было, но реализовать подобный софт было легко. Этим пользовались как производители гаджетов (например, Xiaomi), так и разработчики приложений.C девятой версии ОС корпорация принялась закручивать гайки. В Android 10 эту функцию полностью заблокировали для смартфонов в большинстве стран. Но энтузиасты находили обходные пути — от установки прошивки тех государств, где запись еще разрешена, до получения root-прав для полного контроля над системой. Впрочем, подобные технические изыски были чреваты нежелательными последствиями вроде взлома гаджета злоумышленниками.Позже Google все-таки разрешила запись голосовых звонков, попутно заставив большинство производителей смартфонов использовать собственную "звонилку". Но за комфорт приходится платить — устройство громко предупредит вашего собеседника о записи.С Apple ситуация еще сложнее. Дело в том, что iOS позиционируется как операционная система с максимальным уровнем конфиденциальности с соответствующим отношением ко всякого рода "утечке информации". Доходит до смешного — встроенный диктофон iPhone не будет писать разговор при громкой связи.Ограничения есть, конечно, и на уровне системы. Но имеется стороннее программное обеспечение, способное решить эту проблему.Подобное ПО для iPhone работает по единому принципу — запись через конференц-связь. Нужно звонить на сервисный номер софта. И, помимо ежемесячных затрат на подписку, надо учитывать, что такие приложения обрабатывают звонок на своем сервере со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями для конфиденциальности.Еще один вариант доступен для абонентов виртуального оператора "Тинькофф Мобайл" — как с iOS, так и с Android. То же самое, но разговоры сохраняются в приложении оператора.Юридическая сторона вопросаЕсли с технологией все более-менее понятно, то вот правовой аспект гораздо сложнее. Например, примут ли аудиозапись со смартфона при рассмотрении дела в суде."В 2017 году Верховный суд Российской Федерации сформулировал два требования к использованию тайной аудиозаписи в гражданском процессе. Первое — запись ведет один из участников беседы, а не постороннее лицо. Второе — разговор касается деловых или бытовых отношений, являющихся предметом разбирательства суда. При этом предупреждать собеседника об аудиозаписи не требуется", — отмечает адвокат Артем Каракасиян, руководитель практики уголовного права и процесса юридической фирмы "Инфралекс".Записи помогут не всегда, но юристы сходятся во мнении, что и лишними не будут."Статья 77 ГПК предусматривает возможность предоставления в качестве доказательства записи телефонного разговора, но необходимо исчерпывающе указать — когда, кем и в каких условиях она осуществлялась. Телефонные записи используют в судебных разбирательствах по поводу договорных отношений", — уточняет Гульнара Ручкина, декан юридического факультета, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации.И, наконец, сам факт записи собственного разговора предметом судебных разбирательств не станет, но есть определенные моменты, которые стоит иметь в виду."Бывает очень по-разному: например, одна из сторон может заявить о фальсификации. На помощь приходит экспертиза. Если докажут, что запись — подделка, неизбежны проблемы. Или, скажем, человек выложил аудиофайл в соцсеть или в подкаст, разослал третьим лицам. Ну и в целом запись без предупреждения собеседника — это неэтично", — говорит управляющий RTM Group Евгений Царев, эксперт в области информационной безопасности.Как записать голосовой разговор в мессенджереОператоры мобильной связи отмечают, что люди стали меньше говорить по телефону. Голосовое же общение в WhatsApp и Telegram, наоборот, все популярнее. Вот только сделать запись там гораздо сложнее, ведь VoIP-сервисы зачастую используют зашифрованный канал связи.Устройства на iOS для этого точно не подойдут — хитрость с конференц-связью тут не сработает. Для Android есть приложение Cube ACR, разработчики которого утверждают, что оно способно писать аудиозвонки практически из всех мессенджеров. После установки софта при вызове появится виджет и начнется запись. Правда, эта программа совместима далеко не со всеми смартфонами.Впрочем, как говорится, голь на выдумки хитра. При беседе в мессенджере надо включить громкую связь и приложение, имитирующее диктофон. Если же оно отказывается записывать, стоит воспользоваться сторонним устройством.
https://ria.ru/20210625/moshenniki-1738531554.html
https://ria.ru/20210622/google-1738006984.html
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telegram (приложение), whatsapp inc., google, apple iphone, google android, apple, технологии
08:00 14.07.2021 (обновлено: 10:10 14.07.2021)
 

Эксперты рассказали, как правильно записать разговор со смартфона

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Телефонное мошенничество и прочие неприятные звонки вынуждают россиян все чаще прибегать к записи разговоров со смартфона. О том, как это сделать на законных основаниях и без последствий для гаджета, — в материале РИА Новости.

Как и чем записывать телефонный разговор

До 2019 года компания Google в операционной системе для смартфонов Android терпимо относилась к возможности записывать звонки — фирменной программы для этого не было, но реализовать подобный софт было легко. Этим пользовались как производители гаджетов (например, Xiaomi), так и разработчики приложений.
C девятой версии ОС корпорация принялась закручивать гайки. В Android 10 эту функцию полностью заблокировали для смартфонов в большинстве стран. Но энтузиасты находили обходные пути — от установки прошивки тех государств, где запись еще разрешена, до получения root-прав для полного контроля над системой. Впрочем, подобные технические изыски были чреваты нежелательными последствиями вроде взлома гаджета злоумышленниками.
Позже Google все-таки разрешила запись голосовых звонков, попутно заставив большинство производителей смартфонов использовать собственную "звонилку". Но за комфорт приходится платить — устройство громко предупредит вашего собеседника о записи.
С Apple ситуация еще сложнее. Дело в том, что iOS позиционируется как операционная система с максимальным уровнем конфиденциальности с соответствующим отношением ко всякого рода "утечке информации". Доходит до смешного — встроенный диктофон iPhone не будет писать разговор при громкой связи.
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Подобное ПО для iPhone работает по единому принципу — запись через конференц-связь. Нужно звонить на сервисный номер софта. И, помимо ежемесячных затрат на подписку, надо учитывать, что такие приложения обрабатывают звонок на своем сервере со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями для конфиденциальности.
Еще один вариант доступен для абонентов виртуального оператора "Тинькофф Мобайл" — как с iOS, так и с Android. То же самое, но разговоры сохраняются в приложении оператора.

Юридическая сторона вопроса

Если с технологией все более-менее понятно, то вот правовой аспект гораздо сложнее. Например, примут ли аудиозапись со смартфона при рассмотрении дела в суде.
"В 2017 году Верховный суд Российской Федерации сформулировал два требования к использованию тайной аудиозаписи в гражданском процессе. Первое — запись ведет один из участников беседы, а не постороннее лицо. Второе — разговор касается деловых или бытовых отношений, являющихся предметом разбирательства суда. При этом предупреждать собеседника об аудиозаписи не требуется", — отмечает адвокат Артем Каракасиян, руководитель практики уголовного права и процесса юридической фирмы "Инфралекс".
Записи помогут не всегда, но юристы сходятся во мнении, что и лишними не будут.
"Статья 77 ГПК предусматривает возможность предоставления в качестве доказательства записи телефонного разговора, но необходимо исчерпывающе указать — когда, кем и в каких условиях она осуществлялась. Телефонные записи используют в судебных разбирательствах по поводу договорных отношений", — уточняет Гульнара Ручкина, декан юридического факультета, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
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И, наконец, сам факт записи собственного разговора предметом судебных разбирательств не станет, но есть определенные моменты, которые стоит иметь в виду.
"Бывает очень по-разному: например, одна из сторон может заявить о фальсификации. На помощь приходит экспертиза. Если докажут, что запись — подделка, неизбежны проблемы. Или, скажем, человек выложил аудиофайл в соцсеть или в подкаст, разослал третьим лицам. Ну и в целом запись без предупреждения собеседника — это неэтично", — говорит управляющий RTM Group Евгений Царев, эксперт в области информационной безопасности.

Как записать голосовой разговор в мессенджере

Операторы мобильной связи отмечают, что люди стали меньше говорить по телефону. Голосовое же общение в WhatsApp и Telegram, наоборот, все популярнее. Вот только сделать запись там гораздо сложнее, ведь VoIP-сервисы зачастую используют зашифрованный канал связи.
Устройства на iOS для этого точно не подойдут — хитрость с конференц-связью тут не сработает. Для Android есть приложение Cube ACR, разработчики которого утверждают, что оно способно писать аудиозвонки практически из всех мессенджеров. После установки софта при вызове появится виджет и начнется запись. Правда, эта программа совместима далеко не со всеми смартфонами.
Впрочем, как говорится, голь на выдумки хитра. При беседе в мессенджере надо включить громкую связь и приложение, имитирующее диктофон. Если же оно отказывается записывать, стоит воспользоваться сторонним устройством.
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