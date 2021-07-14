https://ria.ru/20210714/zhervta-1741269021.html

Муфтии рассказали об особенностях Курбан-байрама для россиян в этом году

Муфтии рассказали об особенностях Курбан-байрама для россиян в этом году - РИА Новости, 14.07.2021

Муфтии рассказали об особенностях Курбан-байрама для россиян в этом году

Жертвоприношение в мусульманский праздник Курбан-байрам в условиях пандемии можно "сделать" дистанционно – с помощью онлайн-заказа, рассказали муфтии на... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:29

2021-07-14T17:29

2021-07-14T17:29

религия и мировоззрение

альбир крганов

курбан-байрам

москва

уфа

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Жертвоприношение в мусульманский праздник Курбан-байрам в условиях пандемии можно "сделать" дистанционно – с помощью онлайн-заказа, рассказали муфтии на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы пройдут онлайн, мусульманам рекомендовано провести праздник в кругу семьи."В разных регионах нашей страны на высоком уровне организованы центры по всем нормам санэпидемнадзора... У каждой религиозной организации, муфтията есть партнер, который по стандарту халяль исполняет обряд жертвоприношения. Человек даже может онлайн выбрать животное, заплатить, ему все как положено сделают и потом вернут мясо", - рассказал муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман (ДУМ) РФ Альбир Крганов.Он отметил, что на бойнях, где совершается жертвоприношение, "более трепетное отношение к животным". "Безусловно, ради довольства Всевышнего приносится жертва, она делится на три части – одна семье, другая – угостить близких, третья раздается малоимущим бедным", - добавил муфтий.Имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов рассказал, что заклание жертвенных животных производится в Подмосковье людьми, знающими все каноны."Заклание жертвенных животных на территории Московской области происходит по следующему алгоритму: человек просто звонит в определенные бойни, оплачивает жертвенное животное, и все необходимые ритуалы производятся на бойне людьми, знающими каноны. Мясо жертвенных животных доставляется людям нуждающимся и непосредственно тому человеку, который производит курбан", - сказал имам-мухтасиб.Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов рассказал, что в республике в праздник тоже можно совершить обряд жертвоприношения "дистанционно, по заказу, воспользовавшись услугой доставки на дом"."Что касается забоя животных, мы давно перешли в формат работы с предприятиями, имеющими на это лицензии. Наше управление последние лет 10 сотрудничает с определенными местами, которые организовывают все это мероприятие. К этим местам нет допуска обычных людей, там только персонал и представители духовного управления, которые регулируют процесс. Нами была запущена акция по сбору курбана, на поступающие средства закупаются животные, мясо распределяется в зависимости от пожеланий тех, кто жертвует курбан", - сказал заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.В Дагестане, по словам помощника муфтия республики Ахмада Надырбекова, тоже собираются заявки на жертвенных животных в онлайн-режиме, а мясо доставляется на дом.Председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Айнур Биргалин рассказал, что с прошлого года в республики под забой животных определены специальные площадки."Если раньше все делалось по-средневековому – жертвенные животные закалывались на территории мечети или близ мечети, – то в прошлом году мы совместно с правительством республики, мэрией (Уфы), руководителями районов отвели под эти мероприятия специальные места – это большие площадки, где полукругом выстраиваются загоны для животных, ветеринарные службы следят за правильностью забоя, это выведено все за город", - рассказал муфтий Биргалин.

https://ria.ru/20210713/krym-1741130028.html

https://ria.ru/20210713/chechnya-1741043984.html

https://ria.ru/20210711/mechet-1740844348.html

москва

уфа

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альбир крганов, курбан-байрам, москва, уфа, московская область (подмосковье)