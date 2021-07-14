https://ria.ru/20210714/zelenskiy-1741278700.html

Зеленский обжалует решение суда по экс-главе КС Украины

Зеленский обжалует решение суда по экс-главе КС Украины - РИА Новости, 14.07.2021

Зеленский обжалует решение суда по экс-главе КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Верховного суда, признавшего противоправным указ об отмене назначения Александра Тупицкого... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:15

2021-07-14T18:15

2021-07-14T20:03

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Верховного суда, признавшего противоправным указ об отмене назначения Александра Тупицкого главой Конституционного суда, и намерен его обжаловать, заявил в четверг пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.Верховный суд Украины в четверг признал противоправным указ Зеленского, которым он отменил назначения Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда. В пресс-службе Верховного суда объяснили, что решение Зеленского об отмене назначения Тупицкого не соответствует его полномочиям, установленным действующей Конституцией страны."Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины", - сказал Никифоров в видеообращении, опубликованного в Telegram-канале офиса президента Украины.Он добавил, что это решение является "откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы".При этом он отметил, что Зеленский активно пытается реформировать судебную систему на Украине, что является как запросом украинского общества, так и требованием западных партнеров. "У президента есть 30 дней на обжалование этого решения, он этим обязательно воспользуется", - сказал Никифоров, добавив, что Тупицкого ожидают "суды за его преступления".Зеленский ранее отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм.

https://ria.ru/20210702/narody-1739612031.html

https://ria.ru/20210714/yazyk-1741247058.html

https://ria.ru/20210714/statya-1741263057.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире