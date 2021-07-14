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Зеленский обжалует решение суда по экс-главе КС Украины
Зеленский обжалует решение суда по экс-главе КС Украины - РИА Новости, 14.07.2021
Зеленский обжалует решение суда по экс-главе КС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Верховного суда, признавшего противоправным указ об отмене назначения Александра Тупицкого... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:15
2021-07-14T20:03
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Верховного суда, признавшего противоправным указ об отмене назначения Александра Тупицкого главой Конституционного суда, и намерен его обжаловать, заявил в четверг пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.Верховный суд Украины в четверг признал противоправным указ Зеленского, которым он отменил назначения Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда. В пресс-службе Верховного суда объяснили, что решение Зеленского об отмене назначения Тупицкого не соответствует его полномочиям, установленным действующей Конституцией страны."Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины", - сказал Никифоров в видеообращении, опубликованного в Telegram-канале офиса президента Украины.Он добавил, что это решение является "откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы".При этом он отметил, что Зеленский активно пытается реформировать судебную систему на Украине, что является как запросом украинского общества, так и требованием западных партнеров. "У президента есть 30 дней на обжалование этого решения, он этим обязательно воспользуется", - сказал Никифоров, добавив, что Тупицкого ожидают "суды за его преступления".Зеленский ранее отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм.
https://ria.ru/20210702/narody-1739612031.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
18:15 14.07.2021 (обновлено: 20:03 14.07.2021)
 
Зеленский обжалует решение суда по экс-главе КС Украины

Пресс-секретарь президента Никифоров: Зеленского удивило решение суда по экс-главе КС Тупицкому

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Верховного суда, признавшего противоправным указ об отмене назначения Александра Тупицкого главой Конституционного суда, и намерен его обжаловать, заявил в четверг пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Верховный суд Украины в четверг признал противоправным указ Зеленского, которым он отменил назначения Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда. В пресс-службе Верховного суда объяснили, что решение Зеленского об отмене назначения Тупицкого не соответствует его полномочиям, установленным действующей Конституцией страны.
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"Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины", - сказал Никифоров в видеообращении, опубликованного в Telegram-канале офиса президента Украины.
Он добавил, что это решение является "откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы".
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При этом он отметил, что Зеленский активно пытается реформировать судебную систему на Украине, что является как запросом украинского общества, так и требованием западных партнеров. "У президента есть 30 дней на обжалование этого решения, он этим обязательно воспользуется", - сказал Никифоров, добавив, что Тупицкого ожидают "суды за его преступления".
Зеленский ранее отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".
Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм.
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