При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
05:03 14.07.2021 (обновлено: 07:19 14.07.2021)
В Шантарском заповеднике Хабаровского края при взрыве катера погиб госинспектор
ХАБАРОВСК, 14 июл — РИА Новости. Катер взорвался в Шантарском заповеднике Хабаровского края, один госинспектор погиб, второй пропал без вести, сообщила дирекция природных заповедников и нацпарков региона "Заповедное Приамурье".
Как информирует дирекция, маломерное судно Lamor 7500 обнаружили во вторник днем в районе Охотского моря в Николаевском районе Хабаровского края, на мысе Куприяновский, в десяти километрах от метеостанции, расположенной на мысе Литке. Плавсредство стояло на якоре на побережье на расстоянии примерно 170 метров от берега. Отмечается, что у него были "признаки пожара".
"Предположительно на данном судне находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский ФГБУ "Заповедное Приамурье". Один человек погиб, местонахождение второго — неизвестно. В связи с отдаленностью места происшествия, отсутствием связи, информация о характере и обстоятельствах произошедшего будет представлена дополнительно по мере её поступления", — сообщил директор "Заповедного Приамурья" Владимир Андронов, чьи слова приводит пресс-служба.
Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания маломерного судна. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре сейчас катер находится на плаву в районе мыса Литке, поиск второго госинспектора продолжается.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, сотрудники нацпарка доставляли топливо на Шантары — более тонны бензина и несколько газовых баллонов.
Шантарские острова — архипелаг в Охотском море у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии. Острова отделены от материка Шантарским морем и проливом Линдгольма. Они административно входит в состав Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края.
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