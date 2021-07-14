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При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор

При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор - РИА Новости, 14.07.2021

При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор

Катер взорвался в Шантарском заповеднике Хабаровского края, один госинспектор погиб, второй пропал без вести, сообщила дирекция природных заповедников и... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T05:03

2021-07-14T05:03

2021-07-14T07:19

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

шантарские острова

николаевский район

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 июл — РИА Новости. Катер взорвался в Шантарском заповеднике Хабаровского края, один госинспектор погиб, второй пропал без вести, сообщила дирекция природных заповедников и нацпарков региона "Заповедное Приамурье".Как информирует дирекция, маломерное судно Lamor 7500 обнаружили во вторник днем в районе Охотского моря в Николаевском районе Хабаровского края, на мысе Куприяновский, в десяти километрах от метеостанции, расположенной на мысе Литке. Плавсредство стояло на якоре на побережье на расстоянии примерно 170 метров от берега. Отмечается, что у него были "признаки пожара".Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания маломерного судна. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре сейчас катер находится на плаву в районе мыса Литке, поиск второго госинспектора продолжается.Как сообщил РИА Новости информированный источник, сотрудники нацпарка доставляли топливо на Шантары — более тонны бензина и несколько газовых баллонов.Шантарские острова — архипелаг в Охотском море у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии. Острова отделены от материка Шантарским морем и проливом Линдгольма. Они административно входит в состав Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края.

https://ria.ru/20201016/vzryv-1580051218.html

россия

шантарские острова

николаевский район

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россия, дальневосточная транспортная прокуратура, шантарские острова, николаевский район, происшествия