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Минтруд рассказал о способе получения выплаты на школьников
Минтруд рассказал о способе получения выплаты на школьников - РИА Новости, 14.07.2021
Минтруд рассказал о способе получения выплаты на школьников
Выплату к 1 сентября на детей от шести до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:35
2021-07-14T15:57
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Выплату к 1 сентября на детей от шести до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда."Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы "Мир", — говорится в сообщении.Как стало известно ранее, семья сможет подать заявление, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Ожидается, что деньги получат родители более 20 миллионов школьников.Заявки принимаются с 15 июля. Их можно подать через любую клиентскую службу или портал "Госуслуги". Благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие граждане уже получили предзаполненные документы на сайте в личных кабинетах, их необходимо только проверить и подтвердить. Помимо родителей, выплаты могут получить усыновители, опекуны и попечители, а также граждане 18-23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.По словам главы Минтруда Антона Котякова, средства начнут начислять с 16 августа.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
14:35 14.07.2021 (обновлено: 15:57 14.07.2021)
 
Минтруд рассказал о способе получения выплаты на школьников

Минтруд сообщил, что выплату на школьников можно будет получить только безналичным способом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Выплату к 1 сентября на детей от шести до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда.
"Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы "Мир", — говорится в сообщении.
Как стало известно ранее, семья сможет подать заявление, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Ожидается, что деньги получат родители более 20 миллионов школьников.
Заявки принимаются с 15 июля. Их можно подать через любую клиентскую службу или портал "Госуслуги". Благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие граждане уже получили предзаполненные документы на сайте в личных кабинетах, их необходимо только проверить и подтвердить.
Помимо родителей, выплаты могут получить усыновители, опекуны и попечители, а также граждане 18-23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, средства начнут начислять с 16 августа.
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Около 4,5 миллиона родителей оформили выплату на школьников на госуслугах
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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