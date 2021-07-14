https://ria.ru/20210714/vyplata-1741234693.html

Минтруд рассказал о способе получения выплаты на школьников

Минтруд рассказал о способе получения выплаты на школьников - РИА Новости, 14.07.2021

Минтруд рассказал о способе получения выплаты на школьников

Выплату к 1 сентября на детей от шести до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:35

2021-07-14T14:35

2021-07-14T15:57

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Выплату к 1 сентября на детей от шести до 18 лет можно будет получить только безналичным способом, сообщается на сайте Минтруда."Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы "Мир", — говорится в сообщении.Как стало известно ранее, семья сможет подать заявление, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Ожидается, что деньги получат родители более 20 миллионов школьников.Заявки принимаются с 15 июля. Их можно подать через любую клиентскую службу или портал "Госуслуги". Благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие граждане уже получили предзаполненные документы на сайте в личных кабинетах, их необходимо только проверить и подтвердить. Помимо родителей, выплаты могут получить усыновители, опекуны и попечители, а также граждане 18-23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.По словам главы Минтруда Антона Котякова, средства начнут начислять с 16 августа.

https://ria.ru/20210713/gosuslugi-1741144191.html

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2021

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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество