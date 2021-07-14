https://ria.ru/20210714/vyplata-1741176890.html

Названа дата начала выплат на детей школьного возраста

Названа дата начала выплат на детей школьного возраста - РИА Новости, 14.07.2021

Названа дата начала выплат на детей школьного возраста

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство получат средства именно в этот день, заявил журналистам РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T07:15

2021-07-14T07:15

2021-07-14T07:46

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство получат средства именно в этот день, заявил журналистам глава Минтруда России Антон Котяков.Он разъяснил, что Пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы. Выплата в десять тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому ее могут перечислить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина.Как напомнили в пресс-службе министерства, обратиться за выплатой можно до конца октября. Подача заявлений начинается с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на портале госуслуг, не придется самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.Уведомления о готовности заявления уже начали поступать родителям в личном кабинете на портале "Госуслуги".Выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Также выплату смогут получить граждане с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/vyplaty-1740321078.html

https://ria.ru/20210713/gosuslugi-1741144191.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество