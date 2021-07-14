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Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
Названа дата начала выплат на детей школьного возраста - РИА Новости, 14.07.2021
Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство получат средства именно в этот день, заявил журналистам РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T07:15
2021-07-14T07:46
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство получат средства именно в этот день, заявил журналистам глава Минтруда России Антон Котяков.Он разъяснил, что Пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы. Выплата в десять тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому ее могут перечислить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина.Как напомнили в пресс-службе министерства, обратиться за выплатой можно до конца октября. Подача заявлений начинается с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на портале госуслуг, не придется самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.Уведомления о готовности заявления уже начали поступать родителям в личном кабинете на портале "Госуслуги".Выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Также выплату смогут получить граждане с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/vyplaty-1740321078.html
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:15 14.07.2021 (обновлено: 07:46 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Минтруда Котяков сообщил, что перечисление выплат на школьников начнется с 16 августа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство получат средства именно в этот день, заявил журналистам глава Минтруда России Антон Котяков.

"По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей в школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день. Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных", — отметил министр.

Он разъяснил, что Пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы. Выплата в десять тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому ее могут перечислить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина.
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Как напомнили в пресс-службе министерства, обратиться за выплатой можно до конца октября. Подача заявлений начинается с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на портале госуслуг, не придется самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.
Уведомления о готовности заявления уже начали поступать родителям в личном кабинете на портале "Госуслуги".
Выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Также выплату смогут получить граждане с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.
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