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Финансист рассказал, можно ли разбогатеть, получив крупный выигрыш
Финансист рассказал, можно ли разбогатеть, получив крупный выигрыш - РИА Новости, 14.07.2021
Финансист рассказал, можно ли разбогатеть, получив крупный выигрыш
Внезапный крупный денежный выигрыш можно вложить в покупку авто, например. Но разбогатеть, потратив деньги, не получится. Товары, и автомобиль в частности, со... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:15
2021-07-14T02:15
2021-07-14T02:15
виталий исаков
россия
ипотека
недвижимость
инвестиции
деньги
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Внезапный крупный денежный выигрыш можно вложить в покупку авто, например. Но разбогатеть, потратив деньги, не получится. Товары, и автомобиль в частности, со временем теряют свою стоимость, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.По словам эксперта, выиграв крупную сумму, сначала нужно погасить все имеющие кредиты с высокой процентной ставкой, в том числе и ипотеку под высокую ставку, если вы еще ее не рефинансировали.Если и тратить на покупки, то только 30 процентов от всей суммы выигрыша и лучше всего на недвижимость, которая, как правило, с годами растет в цене, считает Исаков.На остальные деньги собеседник агентства советует собрать портфель из облигаций и акций, а также альтернативных инвестиций (золото и недвижимость). Исаков рекомендует, если вы сами не являетесь инвестиционным профессионалом, обратиться за качественным управлением в банк с хорошим Private Banking.
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виталий исаков, россия, ипотека, недвижимость, инвестиции, деньги, общество