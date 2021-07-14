https://ria.ru/20210714/vyigrysh-1741169745.html

Финансист рассказал, можно ли разбогатеть, получив крупный выигрыш

Финансист рассказал, можно ли разбогатеть, получив крупный выигрыш - РИА Новости, 14.07.2021

Финансист рассказал, можно ли разбогатеть, получив крупный выигрыш

Внезапный крупный денежный выигрыш можно вложить в покупку авто, например. Но разбогатеть, потратив деньги, не получится. Товары, и автомобиль в частности, со... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T02:15

2021-07-14T02:15

2021-07-14T02:15

виталий исаков

россия

ипотека

недвижимость

инвестиции

деньги

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600997785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecd746fcbc81c46e05a53b5d5bae6975.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Внезапный крупный денежный выигрыш можно вложить в покупку авто, например. Но разбогатеть, потратив деньги, не получится. Товары, и автомобиль в частности, со временем теряют свою стоимость, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.По словам эксперта, выиграв крупную сумму, сначала нужно погасить все имеющие кредиты с высокой процентной ставкой, в том числе и ипотеку под высокую ставку, если вы еще ее не рефинансировали.Если и тратить на покупки, то только 30 процентов от всей суммы выигрыша и лучше всего на недвижимость, которая, как правило, с годами растет в цене, считает Исаков.На остальные деньги собеседник агентства советует собрать портфель из облигаций и акций, а также альтернативных инвестиций (золото и недвижимость). Исаков рекомендует, если вы сами не являетесь инвестиционным профессионалом, обратиться за качественным управлением в банк с хорошим Private Banking.

https://ria.ru/20210712/usiliya-1740771099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий исаков, россия, ипотека, недвижимость, инвестиции, деньги, общество