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Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19

Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021

Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19

Переносить выборы в России на более поздний срок бессмысленно, влияние их проведения на заболеваемость коронавирусом сильно преувеличено, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T19:33

2021-07-14T19:33

2021-07-14T19:33

внеочередные парламентские выборы в армении

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

валерий фадеев

здоровье - общество

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Переносить выборы в России на более поздний срок бессмысленно, влияние их проведения на заболеваемость коронавирусом сильно преувеличено, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.Он подчеркнул, что год назад противники голосования также говорили, что выборы спровоцируют рост заболеваемости, но этого не произошло. По его словам, причина в том, что концентрация людей на избирательных участках будет заметно ниже, чем, к примеру, в торговых центрах."У нас в день торговые центры посещают 70 миллионов человек. Это примерно столько же, сколько посетят избирательные участки за три дня выборов", – добавил Фадеев.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, валерий фадеев, здоровье - общество, госдума рф, политика