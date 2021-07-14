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Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19
Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19
Переносить выборы в России на более поздний срок бессмысленно, влияние их проведения на заболеваемость коронавирусом сильно преувеличено, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T19:33
2021-07-14T19:33
внеочередные парламентские выборы в армении
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
валерий фадеев
здоровье - общество
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Переносить выборы в России на более поздний срок бессмысленно, влияние их проведения на заболеваемость коронавирусом сильно преувеличено, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.Он подчеркнул, что год назад противники голосования также говорили, что выборы спровоцируют рост заболеваемости, но этого не произошло. По его словам, причина в том, что концентрация людей на избирательных участках будет заметно ниже, чем, к примеру, в торговых центрах."У нас в день торговые центры посещают 70 миллионов человек. Это примерно столько же, сколько посетят избирательные участки за три дня выборов", – добавил Фадеев.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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внеочередные парламентские выборы в армении, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, валерий фадеев, здоровье - общество, госдума рф, политика
19:33 14.07.2021
 
Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19

Глава СПЧ Фадеев: выборы не повлияют на уровень заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Переносить выборы в России на более поздний срок бессмысленно, влияние их проведения на заболеваемость коронавирусом сильно преувеличено, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Нет никакого смысла переносить выборы. Перестаньте. Во-первых, у нас никто не объявлял локдаун, работает общественный транспорт, а, во-вторых, влияние выборов на заболеваемость сильно преувеличено", - сказал Фадеев.
Он подчеркнул, что год назад противники голосования также говорили, что выборы спровоцируют рост заболеваемости, но этого не произошло. По его словам, причина в том, что концентрация людей на избирательных участках будет заметно ниже, чем, к примеру, в торговых центрах.
"У нас в день торговые центры посещают 70 миллионов человек. Это примерно столько же, сколько посетят избирательные участки за три дня выборов", – добавил Фадеев.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВалерий ФадеевЗдоровье - ОбществоГосдума РФПолитика
 
 
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