https://ria.ru/20210714/vybory-1741272528.html

ЦИК выявил недостатки в документах 28 кандидатов партии "Зеленые"

ЦИК выявил недостатки в документах 28 кандидатов партии "Зеленые" - РИА Новости, 14.07.2021

ЦИК выявил недостатки в документах 28 кандидатов партии "Зеленые"

Центризбирком РФ выявил недостатки в документах 28 кандидатов от партии "Зеленые", представленных для заверения списков для участия в выборах в Госдуму, заявил... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:47

2021-07-14T17:47

2021-07-14T17:47

россия

экологическая партия "зеленые"

александр курдюмов

выборы в государственную думу

цик рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Центризбирком РФ выявил недостатки в документах 28 кандидатов от партии "Зеленые", представленных для заверения списков для участия в выборах в Госдуму, заявил член ЦИК Александр Курдюмов.Ранее съезд партии "Зеленые" принял решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 одномандатников в 46 региональных группах."Выявлены недостатки в отношении 28 кандидатов", - сказал Курдюмов в ходе заседания ЦИК в среду.Он отметил, что в отношении пяти кандидатов не представлены сведения о размере и источниках доходов о недвижимом имуществе и расходах супругов, заверенные копии документов не представлены в отношении десяти кандидатов. По словам Курдюмова, партией не были представлены установленные законом документы в отношении еще 13 кандидатов."Предлагается принять проект постановления и направить в партию извещение о недостатках в документах", - сказал он.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии его копию либо отказывает в заверении списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210707/zverev-1740235518.html

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россия, экологическая партия "зеленые", александр курдюмов, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика