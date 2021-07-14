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Бывший глава Дагестана подал документы для участия в выборах в Госдуму

Бывший глава Дагестана подал документы для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 14.07.2021

Бывший глава Дагестана подал документы для участия в выборах в Госдуму

Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев представил в избирательную... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:02

2021-07-14T17:02

2021-07-14T17:02

россия

выборы в государственную думу

владимир васильев

госдума рф

единая россия

тверская область

политика

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РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев представил в избирательную комиссию Тверской области документы о выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы, сообщила пресс-служба комиссии.Ранее Васильев стал победителем предварительного голосования партии "Единая Россия" в Тверской области. По Заволжскому одномандатному избирательному округу он набрал почти 47 тысяч голосов."Четырнадцатого июля 2021 года документы о выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180 в избирательную комиссию Тверской области представил Васильев Владимир Абдуалиевич (выдвинут политической партией Всероссийская политическая партия "Единая Россия"), - говорится в сообщении избиркома.Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

россия

тверская область

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россия, выборы в государственную думу, владимир васильев, госдума рф, единая россия, тверская область, политика