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Бывший глава Дагестана подал документы для участия в выборах в Госдуму
Бывший глава Дагестана подал документы для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 14.07.2021
Бывший глава Дагестана подал документы для участия в выборах в Госдуму
Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев представил в избирательную... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:02
2021-07-14T17:02
2021-07-14T17:02
россия
выборы в государственную думу
владимир васильев
госдума рф
единая россия
тверская область
политика
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РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", советник президента РФ, бывший глава Дагестана Владимир Васильев представил в избирательную комиссию Тверской области документы о выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы, сообщила пресс-служба комиссии.Ранее Васильев стал победителем предварительного голосования партии "Единая Россия" в Тверской области. По Заволжскому одномандатному избирательному округу он набрал почти 47 тысяч голосов."Четырнадцатого июля 2021 года документы о выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180 в избирательную комиссию Тверской области представил Васильев Владимир Абдуалиевич (выдвинут политической партией Всероссийская политическая партия "Единая Россия"), - говорится в сообщении избиркома.Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, выборы в государственную думу, владимир васильев, госдума рф, единая россия, тверская область, политика
Бывший глава Дагестана подал документы для участия в выборах в Госдуму
Бывший глава Дагестана Владимир Васильев подал документы о выдвижении кандидатом в депутаты ГД