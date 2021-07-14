Толстой подал документы на выдвижение в Госдуму
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подал документы на выдвижение в депутаты по Люблинскому округу
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") подал документы в территориальный избирком столичного района Марьино для выдвижения в депутаты нижней палаты парламента по Люблинскому одномандатному избирательному округу Москвы.
"Сегодня я подал документы по Люблинскому округу в депутаты Госдумы. Считаю, что нам много удалось сделать. Семьи, которые живут на юго-востоке Москвы, видят, как изменился город, как изменилась их жизнь… Хочу сказать два слова о тех, кого принято ругать. О чиновниках. В момент, когда мы столкнулись с опасностью, власти Москвы сделали очень много для людей", - сказал Толстой журналистам.
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Также он поблагодарил за поддержку своих сторонников. "Хочу поблагодарить всех, кто отдал мне голоса пять лет назад, и тех, кто предложил выдвинуться сейчас", - заявил он.
Толстой подчеркнул, что выборы 19 сентября обязательно состоятся, гражданам очень нужно прийти на участки и отдать свой голос.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.