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Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах
Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах - РИА Новости, 14.07.2021
Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о "сюрпризах" для провокаторов, которые планируют нарушить закон и проголосовать на выборах в Госдуму не один раз. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:06
2021-07-14T20:47
цик рф
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о "сюрпризах" для провокаторов, которые планируют нарушить закон и проголосовать на выборах в Госдуму не один раз.Для сохранности бюллетеней, по ее словам, сделали несколько степеней защиты и контроля, они как игла в сказке про Кощея — добраться очень сложно.ЦИК, как отметила Памфилова, будет наращивать использование комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их число планируют увеличить, чтобы обеспечить ими наибольшее количество участков.Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Списки кандидатов представили 15 партий. У семи перечни уже заверили, еще четыре подали документы на регистрацию. Также объявлены 173 самовыдвиженца.Ранее глава ЦИК отметила, что предстоящие выборы пройдут в невероятно неблагоприятной внешней среде. При этом результаты голосования, как подчеркнула Памфилова, во многом заложат фундамент электорального цикла до 2024 года.
https://ria.ru/20210706/vybory-1740111813.html
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цик рф, элла памфилова, госдума рф, политика
12:06 14.07.2021 (обновлено: 20:47 14.07.2021)
 
Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах

Памфилова заявила о "сюрпризах" для тех, кто попытается проголосовать второй раз

© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о "сюрпризах" для провокаторов, которые планируют нарушить закон и проголосовать на выборах в Госдуму не один раз.

"Заверяю вас, что, помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена", — сказала она.

Для сохранности бюллетеней, по ее словам, сделали несколько степеней защиты и контроля, они как игла в сказке про Кощея — добраться очень сложно.
ЦИК, как отметила Памфилова, будет наращивать использование комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их число планируют увеличить, чтобы обеспечить ими наибольшее количество участков.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 15:26
Памфилова рассказала, когда лучше проводить выборы
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.
Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Списки кандидатов представили 15 партий. У семи перечни уже заверили, еще четыре подали документы на регистрацию. Также объявлены 173 самовыдвиженца.
Ранее глава ЦИК отметила, что предстоящие выборы пройдут в невероятно неблагоприятной внешней среде. При этом результаты голосования, как подчеркнула Памфилова, во многом заложат фундамент электорального цикла до 2024 года.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 12:01
Памфилова призвала не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей
 
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