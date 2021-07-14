https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах

Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах - РИА Новости, 14.07.2021

Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о "сюрпризах" для провокаторов, которые планируют нарушить закон и проголосовать на выборах в Госдуму не один раз. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:06

2021-07-14T12:06

2021-07-14T20:47

цик рф

элла памфилова

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о "сюрпризах" для провокаторов, которые планируют нарушить закон и проголосовать на выборах в Госдуму не один раз.Для сохранности бюллетеней, по ее словам, сделали несколько степеней защиты и контроля, они как игла в сказке про Кощея — добраться очень сложно.ЦИК, как отметила Памфилова, будет наращивать использование комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их число планируют увеличить, чтобы обеспечить ими наибольшее количество участков.Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Списки кандидатов представили 15 партий. У семи перечни уже заверили, еще четыре подали документы на регистрацию. Также объявлены 173 самовыдвиженца.Ранее глава ЦИК отметила, что предстоящие выборы пройдут в невероятно неблагоприятной внешней среде. При этом результаты голосования, как подчеркнула Памфилова, во многом заложат фундамент электорального цикла до 2024 года.

https://ria.ru/20210706/vybory-1740111813.html

https://ria.ru/20210714/pamfilova-1741210523.html

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цик рф, элла памфилова, госдума рф, политика