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Чернышенко и Керри встретились в Москве

Чернышенко и Керри встретились в Москве - РИА Новости, 14.07.2021

Чернышенко и Керри встретились в Москве

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри встретились в Москве и обсудили проблему изменения климата, РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T22:05

2021-07-14T22:05

2021-07-14T23:21

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри встретились в Москве и обсудили проблему изменения климата, сообщает пресс-служба вице-премьера."Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко встретился со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Координационном центре при Правительстве РФ", - говорится в сообщении.В рамках встречи обсуждались "действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки".Как отмечается, эта встреча стала важным этапом в подготовке к участию в Международной конференции по климату в Глазго. В ней также принял участие посол США в России Джон Салливан.Чернышенко отметил, что проблема изменения климата, в частности, сокращение объемов выбросов парниковых газов - одно из важнейших направлений работы правительства России в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина.Вице-премьер рассказал американской делегации, каких успехов достигла Россия на этом направлении."Мы входим в число мировых лидеров по этому направлению, а также по темпам роста поглощающей способности российских лесов. Углеродная интенсивность российской экономики с 1990 года улучшилась в два раза. Это значит, что российская экономика сегодня стала в два раза экологичнее по отношению к жителям нашей страны и всего мира. В ближайшее время в России будет принят большой пакет климатических нормативно-правовых актов, который позволит нам организовать процесс измерения выбросов и торговли ими. Первым регионом, в котором будут применяться новые практики, станет Сахалин", - рассказал он.По словам Чернышенко, еще одним важным направлением работы правительства является расширение использования возобновляемых источников энергии - атомной и гидроэнергетики."Кроме того, важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведется активная работа", - заключил зампред правительства.

https://ria.ru/20210714/kerri-1741223186.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/kerri-1740985745.html

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джон салливан, владимир путин, россия, дмитрий чернышенко, джон керри, в мире, москва, сша