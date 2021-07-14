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Чернышенко и Керри встретились в Москве
Чернышенко и Керри встретились в Москве - РИА Новости, 14.07.2021
Чернышенко и Керри встретились в Москве
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри встретились в Москве и обсудили проблему изменения климата, РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T22:05
2021-07-14T23:21
джон салливан
владимир путин
россия
дмитрий чернышенко
джон керри
в мире
москва
сша
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри встретились в Москве и обсудили проблему изменения климата, сообщает пресс-служба вице-премьера."Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко встретился со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Координационном центре при Правительстве РФ", - говорится в сообщении.В рамках встречи обсуждались "действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки".Как отмечается, эта встреча стала важным этапом в подготовке к участию в Международной конференции по климату в Глазго. В ней также принял участие посол США в России Джон Салливан.Чернышенко отметил, что проблема изменения климата, в частности, сокращение объемов выбросов парниковых газов - одно из важнейших направлений работы правительства России в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина.Вице-премьер рассказал американской делегации, каких успехов достигла Россия на этом направлении."Мы входим в число мировых лидеров по этому направлению, а также по темпам роста поглощающей способности российских лесов. Углеродная интенсивность российской экономики с 1990 года улучшилась в два раза. Это значит, что российская экономика сегодня стала в два раза экологичнее по отношению к жителям нашей страны и всего мира. В ближайшее время в России будет принят большой пакет климатических нормативно-правовых актов, который позволит нам организовать процесс измерения выбросов и торговли ими. Первым регионом, в котором будут применяться новые практики, станет Сахалин", - рассказал он.По словам Чернышенко, еще одним важным направлением работы правительства является расширение использования возобновляемых источников энергии - атомной и гидроэнергетики."Кроме того, важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведется активная работа", - заключил зампред правительства.
https://ria.ru/20210714/kerri-1741223186.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/kerri-1740985745.html
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джон салливан, владимир путин, россия, дмитрий чернышенко, джон керри, в мире, москва, сша
22:05 14.07.2021 (обновлено: 23:21 14.07.2021)
 
Чернышенко и Керри встретились в Москве

Вице-премьер Чернышенко и спецпредставитель Байдена по климату Керри встретились в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри встретились в Москве и обсудили проблему изменения климата, сообщает пресс-служба вице-премьера.
"Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко встретился со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Координационном центре при Правительстве РФ", - говорится в сообщении.
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В рамках встречи обсуждались "действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки".
Как отмечается, эта встреча стала важным этапом в подготовке к участию в Международной конференции по климату в Глазго. В ней также принял участие посол США в России Джон Салливан.
Чернышенко отметил, что проблема изменения климата, в частности, сокращение объемов выбросов парниковых газов - одно из важнейших направлений работы правительства России в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина.
Вице-премьер рассказал американской делегации, каких успехов достигла Россия на этом направлении.
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"Мы входим в число мировых лидеров по этому направлению, а также по темпам роста поглощающей способности российских лесов. Углеродная интенсивность российской экономики с 1990 года улучшилась в два раза. Это значит, что российская экономика сегодня стала в два раза экологичнее по отношению к жителям нашей страны и всего мира. В ближайшее время в России будет принят большой пакет климатических нормативно-правовых актов, который позволит нам организовать процесс измерения выбросов и торговли ими. Первым регионом, в котором будут применяться новые практики, станет Сахалин", - рассказал он.
По словам Чернышенко, еще одним важным направлением работы правительства является расширение использования возобновляемых источников энергии - атомной и гидроэнергетики.
"Кроме того, важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведется активная работа", - заключил зампред правительства.
 
Джон СалливанВладимир ПутинРоссияДмитрий ЧернышенкоДжон КерриВ миреМоскваСША
 
 
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